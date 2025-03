Stars Ariana Grande hat sich monatelang auf Wicked vorbereitet

Ariana Grande - 2025 BAFTAS - London - Neil Mockford - FilmMagic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2025, 10:53 Uhr

Die 31-jährige Schauspielerin hat mit einer Schauspiellehrerin und einem Gesanglehrer zusammengearbeitet, um ihre Rolle zu perfektionieren.

Ariana Grande hat monatelang Schauspiel- und Gesangstunden genommen, um sich auf ‚Wicked‘ vorzubereiten.

Die 31-jährige Sängerin und Schauspielerin verkörpert in dem zweiteiligen Blockbuster die Rolle der guten Hexe Glinda. Vor den Dreharbeiten beschloss Ariana laut eigener Aussage, dass sie an ihren Fähigkeiten arbeiten muss, um dem Part gerecht zu werden. Im Gespräch mit dem australischen Magazin ‚WHO‘ verriet sie: „Naja, ich habe mit meiner Schauspiellehrerin Nancy Banks zusammengearbeitet, sie ist absolut brillant. Und die Arbeit, die wir gemacht haben, fing lange vor dem ersten Vorsprechen an, denn ich wollte vorbereitet sein – auf alles, was man von mir verlangen konnte. Alle Werkzeuge in meiner Kiste sollten geschärft und bereit sein.“

Im Gegensatz zu ihren sonst eher quietschigen Pop-Vocals musste Ariana für ‚Wicked‘ an ihrer klassischen Stimmfarbe arbeiten. Dazu verriet sie im Interview: „Ich habe mit meinem Gesanglehrer Eric Vetro zusammengearbeitet, zweieinhalb, drei Monate vor dem ersten Vorsprechen, einfach, weil die Stimmbänder – wie alle anderen Muskeln im Körper – nach Gewöhnung arbeiten. Man muss sie trainieren, um neue Sachen zu machen. Ich habe eine hohe Stimme und ich singe Pfeiftöne und hohe Noten, aber das ist ganz anders als einen Koloratur-Sopran zu singen – das ist klassisch, opernhaft.“