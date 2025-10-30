Film ‚Wicked: Teil 2‘-Regisseur Jon M. Chu: Deshalb wird Dorothys Gesicht verdeckt bleiben

Bang Showbiz | 30.10.2025, 14:00 Uhr

Der Filmemacher erklärt, wieso Dorothy in der kommenden Fortsetzung keine prominente Rolle einnehmen wird.

‚Wicked: Teil 2‘ wird Dorothys Gesicht nicht zeigen, weil sie laut Regisseur Jon M. Chu „eine Spielfigur“ in der Geschichte ist.

Im kommenden Musical-Blockbuster wird das Mädchen aus Kansas dabei zu sehen sein, wie sie den gelben Ziegelsteinweg entlanggeht, um den Zauberer von Oz zu treffen. Chu betonte jedoch, dass Dorothy in ‚Wicked: Teil 2‘ gesichtslos bleibt, da sich der Film auf die Beziehung zwischen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) konzentriert.

Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte der 45-Jährige: „Ich wollte nicht vorschreiben, wer Dorothy für euch in der Geschichte ist, mit der ihr in den Film gekommen seid. [‚Wicked: Teil 2‘] ist immer noch Elphaba und Glindas Reise und sie ist eine Spielfigur inmitten all dessen.“

Außerdem verriet Chu, dass Michelle Yeohs Madame Akaber daran beteiligt sein wird, „einen ikonischen Moment zum Leben zu erwecken, den wir alle aus unserer Jugend kennen“. Der ‚Crazy Rich‘-Regisseur ergänzte: „Wir haben diesen fantastischen Moment mit dem Tornado und wie er herbeigezaubert wird, der so im Musical eigentlich nicht vorkommt.“

‚Wicked: Teil 2‘ – basierend auf der zweiten Hälfte des Broadway-Musicals – setzt nach den Ereignissen des ersten Films an und folgt Elphaba und Glinda, die an ihre Grenzen gebracht werden, als Glinda gezwungen ist, zwischen ihrer Freundschaft und dem Zauberer von Oz zu wählen. Zum Cast gehören außerdem Jonathan Bailey als Prinz Fiyero, Jeff Goldblum als Zauberer von Oz, Ethan Slater als Boq und Colman Domingo als der feige Löwe.