Mit bekannten Gesichtern zum Erfolg Wie Lindsay Lohan: Diese Stars mischen die Netflix-Weihnachtsfilme auf

Lindsay Lohan und Chad Michael Murray sind in den Netflix-Weihnachtsfilmen zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 13:01 Uhr

Lindsay Lohan ist nur eine von vielen: Bekannte Gesichter mischen die Netflix-Weihnachtsfilme auf und sorgen für Erfolge. Insbesondere einige Serienstars haben sich eine Rolle in den Feel-Good-Movies gesichert.

Es ist wieder Zeit für Weihnachtsfilme und der Streamingdienst Netflix bietet eine große Auswahl. In den Feel-Good-Movies sind einige bekannte Schauspielgesichter wie Lindsay Lohan (38) zu sehen, die den Filmen sicherlich den nötigen Erfolgsschub geben. Diese Stars sind in den Netflix-Weihnachtsfilmen ebenfalls mit von der Partie.

Lindsay Lohan, Ian Harding und Judy Reyes

Lindsay Lohan ist derzeit mit ihrer Netflix-Weihnachtskomödie "Our Little Secret" auf dem Thron der Netflix-Bestenliste zu finden. Darin verkörpert sie Avery, die mit ihrem Freund Cameron zu Weihnachten bei dessen Familie aufschlägt. Dabei kommt es zu einem unerwarteten Wiedersehen: Ihr Ex Logan (Ian Harding) ist jetzt mit Camerons Schwester liiert. Logan und Avery einigen sich darauf, der Familie nicht zu verraten, dass sie sich bereits kennen und schmieden einen Plan. Lindsay Lohan wurde bereits 2022 ein Bestandteil des weihnachtlichen Netflix-Programms. In der Weihnachtskomödie "Falling for Christmas" spielt sie eine verwöhnte Erbin, bei der nach einem Skiunfall Amnesie diagnostiziert wird, woraufhin sie ihr Leben neu ordnen muss. Für die Schauspielerin und Sängerin war es das erste große Filmprojekt seit 2013.

Der Logan-Darsteller von "Our Little Secret" dürfte Serienfans bestens bekannt sein: Ian Harding (38) verkörpert den Ex von Avery. Von 2010 bis 2017 spielte er in der Erfolgsserie "Pretty Little Liars" die Rolle des Ezra Fitzgerald. Und ein weiteres Seriengesicht ist in dem Film zu sehen: Judy Reyes (57) spielt Margaret, eine Bekannte von Camerons Familie. Sie wurde vor allem als Krankenschwester Carla Espinosa in "Scrubs – Die Anfänger" bekannt, in der sie von 2001 bis 2009 mitspielte.

Chad Michael Murray

Chad Michael Murray (43) kennen viele Serienfans vor allem noch als Teenie-Schwarm Lucas Scott oder Filmfans aus der Komödie "Freaky Friday", in der er neben Lindsay Lohan spielte. Seinen Charme versprüht er seit einigen Jahren nun auch in Weihnachtsfilmen. Jüngstes Beispiel bei Netflix: "The Merry Gentlemen". In dem Film versucht Tänzerin Ashley das Theater ihrer Eltern in ihrer Heimatstadt vor dem Ruin zu retten. Handwerker Luke (Murray) hilft ihr aus der Patsche und wird Mitglied ihrer "Merry Gentlemen", eine Truppe von Männern, die freizügige Tanzperformances auf die Bühne des Theaters bringen und damit Geld sammeln.

Netflix bietet noch mehr Weihnachtsfilme mit Chad Michael Murray. Dazu gehören "Angel Falls Christmas" oder "Christmas on Windmill Way". In letzterem spielt er Bauunternehmer Brady, der einem Dilemma gegenübersteht. Einerseits muss er seiner Jugendliebe Mia mitteilen, dass deren familiengeführte Mühle abgerissen werden soll, andererseits will er ihr helfen, diese zu retten.

Christina Milian

Sängerin und Schauspielerin Christina Milian (43) leistet ebenfalls ihren Beitrag zum Netflix-Weihnachtsfilm-Angebot. In "Meet Me Next Christmas" ist sie in der Hauptrolle zu sehen. Layla hat eine schicksalhafte Begegnung in einem New Yorker Flughafencafé. Mit James vereinbart sie, dass sich die beiden genau in einem Jahr zu einem Weihnachtskonzert der A-cappella-Gruppe "Pentatonix" wiedertreffen.

Doch der Ticketkauf wird für Layla zur Herausforderung und auf der verzweifelten Suche nach einer Eintrittskarte wird Teddy ihre helfende Hand. Milian hat sich bereits zuvor in romantischen Netflix-Komödien bewiesen. Dazu gehören "Resort to Love" (2021) oder "Falling Inn Love" (2019).

Lacey Chabert und Dustin Milligan

Mit Lacey Chabert (42) und Dustin Milligan (39) wird es in dem aktuellen Netflix-Weihnachtsfilm "Hot Frosty" besonders märchenhaft. Als Kathy die Skulpturen der "Snow Sculpture Competition" ihrer Heimatstadt bewundert, hängt sie einer frostigen Statue einen Schal um. Diese erwacht dadurch über Nacht als attraktiver Mann zum Leben. Kathy nennt ihn Jack und nimmt ihn bei sich auf. Jack, der als Schneemann beispielsweise mit hohen Temperaturen zu kämpfen hat, wird bald zum beliebten Bewohner der Stadt, landet jedoch trotzdem in der Gefängniszelle.

Lacey Chabert, die mit der Serie "Party of Five" ihren Durchbruch feierte, hat wie Chad Michael Murray eine Verbindung zu Lindsay Lohan. Sie spielte in der High-School-Komödie "Mean Girls" an ihrer Seite. Im Kultfilm von 2004 übernahm Chabert die Rolle der Gretchen Wieners. Dustin Milligan ist vor allem für seine Serienrollen bekannt. Er spielte in "90210", "Supernatural" oder "Schitt's Creek".

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens (35) machte es übrigens allen vor. Ihren Durchbruch feierte sie, wie auch Lohan, als Disney-Star. 2006 wurde sie dank des Films "High School Musical" international berühmt. Nach zwei erfolgreichen Fortsetzungen war Hudgens unter anderem in dem "Schöne und das Biest"-Remake "Beastly" (2011), dem Abenteuerfilm "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" (2012) sowie in der Komödie "Spring Breakers" (2012) zu sehen. Nach musikalischen Ausflügen und weniger erfolgreichen Filmen meldete sie sich 2018 mit dem Weihnachtsfilm "Prinzessinnentausch" auf Netflix zurück. Der Streifen war so beliebt, dass der Streamingdienst Hudgens für drei weitere Weihnachtsfilme engagierte. 2019 erschien "The Knight Before Christmas", 2020 und 2021 die beiden Fortsetzungen zu "Prinzessinnentausch".