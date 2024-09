Bei den MTV Video Music Awards Wie Marilyn Monroe und Madonna: Sabrina Carpenters Red-Carpet-Look

Wie Marilyn Monroe (1953) und Madonna (1991): Sabrina Carpenter 2024 bei den MTV Video Music Awards. (ili/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 14:25 Uhr

Sabrina Carpenter nahm bei den MTV Video Music Awards für ihren Hit "Espresso" die Trophäe für den besten Song des Jahres entgegen. Begeisterung löste auch ihr Red-Carpet-Look aus, der an Madonnas Hommage an Marilyn Monroe erinnerte.

US-Schauspielerin und Sängerin Sabrina Carpenter (25) erschien in einem geschichtsträchtigen Look zu den MTV Video Music Awards, die am Mittwochabend in der UBS Arena in Long Island, New York, verliehen wurden.

In ihrem weiß-silbern schimmernden trägerlosen Paillettenkleid, der blonden Föhnwellen und dem roten Lippenstift erinnerte sie an Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (1926-1962). Carpenters silberne und weiße Nägel, die perfekt zu ihren Diamantringen und der funkelnden Kette passten, machten den Look komplett. US-Schauspielerin Marilyn Monroe erschien zur Premiere von "Wie angelt man sich einen Millionär" (1953) in einem ähnlichen Look.

Madonna trug das Kleid 1991 bei den Oscars

Doch damit nicht genug: In Carpenters Vintage-Kleid von Bob Mackie aus seiner Kollektion von 1991 lief auch schon der frühere Superstar Madonna (66) über einen roten Teppich. Die Sängerin trug das Bustierkleid im Mermaid-Stil 1991 bei den Academy Awards – bei denen auch sie sich optisch in Marilyn Monroe verwandelte. Madonna kombinierte damals einen weißen Spitzenhandschuh dazu, der ihr bis zu den Schultern reichte, sowie eine flauschige weiße Stola.

Sie trug das Kleid auch bei der After-Show-Party, die sie zusammen mit ihrem Musikerkollegen Michael Jackson (1958-2009) besuchte.

Auszeichnung "Song Of The Year" für Sabrina Carpenter

In New York nahm die "Espresso"-Interpretin Sabrina Carpenter den MTV Video Music Award für den besten Song des Jahres entgegen. Der Auftritt des ehemaligen Disney-Stars auf dem roten Teppich der jüngsten Preisverleihung folgte auf die erfolgreiche Veröffentlichung ihres Albums "Short n' Sweet" im August. Bekannt wurde sie als Maya Hart in der Disney-Serie "Das Leben und Riley", die sie von 2014 bis 2017 verkörperte.