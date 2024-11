Er soll sie in Los Angeles besucht haben Wieder mehr Kontakt: Britney Spears nähert sich Sohn Jayden an

Britney Spears scheint wieder mehr Kontakt mit ihren Kindern zu haben. (the/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 11:40 Uhr

Die vergangenen Jahre waren für Britney Spears und ihre beiden Söhne von einer angespannten Beziehung geprägt. Nun scheinen sich die Wogen zu glätten: Ihr jüngerer Sohn soll sie sogar in Los Angeles besucht und viel Zeit mit ihr verbracht haben.

Britney Spears (42) scheint sich nach Jahren ohne wirklichen Kontakt wieder ihren Kindern anzunähern. Wie US-amerikanische Medien berichten, soll sie zuletzt vor allem wieder mehr Zeit mit ihrem jüngeren Sohn Jayden James Federline (18) verbracht haben. Wie ein Insider dem Promi-Portal "Page Six" berichtete, sollen Mutter und Sohn sogar "viel Zeit miteinander verbracht" haben.

Einer weiteren Quelle zufolge soll der 18-Jährige nun wieder "zurück in Kalifornien" sein, nachdem er 2023 zusammen mit seinem Bruder Sean Preston Federline (19) mit ihrem Vater Kevin Federline (46) und dessen Familie nach Hawaii gezogen sei. Spears' älterer Sohn soll demnach immer noch auf der Insel leben. Dass eines ihrer Kinder nun wieder mehr Kontakt zu ihr hat, scheint die Sängerin sehr zu freuen: "Britney ist begeistert, ihr Baby wieder zu haben", so der Insider gegenüber "Page Six". Die Beziehung zu ihren Kindern entwickle sich "in die richtige Richtung".

Dem Magazin "People" zufolge habe der 18-Jährige seine Mutter in ihrem Zuhause in Los Angeles besucht. "Die gemeinsam verbrachte Zeit hat sie glücklich gemacht", berichtete auch hier ein Insider.

Die letzten Jahre angespanntes Verhältnis

Die Kinder der Sängerin stammen aus ihrer Ehe mit Kevin Federline, die nach etwa drei Jahren im Juli 2007 offiziell endete. Federline besitzt seit 2008 das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsamen Söhne. Mit ihnen, seiner neuen Frau und deren Kindern lebt er seit 2023 auf Hawaii. Spears hatte in den vergangenen Jahren zu Jayden James und Sean Preston angeblich nur wenig Kontakt und eine angespannte Beziehung.

Wie Federlines Anwalt "Page Six" im Juni erzählte, habe ein Anruf am Muttertag die Lage jedoch etwas beruhigt. "Offensichtlich ist eine Versöhnung/Wiedervereinigung etwas komplex und kann ein Prozess sein, der einige Zeit in Anspruch nimmt", sagte der Anwalt Mark Vincent Kaplan. Den Anruf wertete er jedoch als einen "Schritt in die richtige Richtung".

Federline ist inzwischen wieder verheiratet. Mit seiner Frau Victoria Prince (41) hat er zwei weitere Kinder – die Töchter Peyton (8) und Jordan (11). Weil seine Ehefrau ein Stellenangebot an einer hawaiianischen Universität bekommen hatte, zog die Familie von Kalifornien dorthin. Insgesamt hat Federline aus verschiedenen Beziehungen sechs Kinder. Mit seiner Ex-Freundin Shar Jackson (48), mit der er vor Britney Spears zusammen war, hat er zudem Tochter Kori Madison (22) und Sohn Kaleb Jackson (20).