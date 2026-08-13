Stars Will Bill Kaulitz in Zukunft gesünder leben?

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz scheint sich derzeit einer besonderen Herausforderung zu stellen.

Der Tokio-Hotel-Star hat nach einer entspannten Auszeit in Italien eine „Entgiftung“ begonnen. Was genau dahintersteckt, ließ der 36-Jährige zunächst offen. Fest steht jedoch: Zu seinem persönlichen Programm gehört offenbar auch Sport. Noch vor wenigen Tagen zeigte sich Kaulitz entspannt im Urlaub. Anfang August veröffentlichte er ein Foto aus Rom, auf dem er gemeinsam mit seiner Mutter vor dem berühmten Trevi-Brunnen posierte. „Mit Mama in Rom“, schrieb der Musiker dazu und setzte ein rotes Herz dahinter. Von Dolce Vita und Sightseeing ist inzwischen offenbar nicht mehr viel übrig.

In seiner Instagram-Story meldete sich Kaulitz nun aus einem Auto. Auf dem Beifahrersitz sitzend, präsentierte er sich ungewohnt zurückhaltend. Statt eines ausgelassenen Urlaubsfotos gab es ein schlichtes Outfit mit weißem Shirt und Cap. Dazu schrieb er: „Und jetzt zu meiner Entgiftung“. Kurz darauf lieferte der Sänger weitere Einblicke. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie er offenbar gerade körperlich aktiv war. Kaulitz atmet schwer, auf seinem dunklen Shirt zeichnen sich deutliche Schweißflecken ab. Seine Haare hat er zusammengebunden und unter einer blauen Kappe verstaut. Er wirkt erschöpft – ganz anders als in vielen seiner sonstigen Social-Media-Aufnahmen. „Die Entgiftung hat begonnen. Los geht’s. Das erste Training ist geschafft“, erklärte Kaulitz schließlich. Welcher Sport genau auf seinem Programm stand, verriet er allerdings nicht. Auch die Gründe für seine angekündigte „Detox“-Phase bleiben bislang offen. Ebenso ist unklar, wie lange er das Training und die Entgiftung durchziehen möchte.

Zuletzt hatte Bill Kaulitz gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden Tokio-Hotel-Musiker waren in Berlin, wo sie die Premiere der dritten Staffel ihrer Netflix-Realityserie ‚Kaulitz und Kaulitz‘ feierten. Darin gewähren die Brüder regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und ihr Leben zwischen Karriere, Familie und Öffentlichkeit. Nun scheint Bill seinem persönlichen Wohlbefinden vorerst besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ob aus der „Entgiftung“ eine dauerhafte Veränderung wird, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen.