Stars Will Ferrell: Er legt viel Wert auf gemeinsam verbrachte Zeit mit seiner Familie

Will Ferrell - Despicable Me 4 premiere 2024 - Christina DeOrtentiis/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 16:00 Uhr

Der Komiker verriet, dass er selbst viel Wert darauf legen würde, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.

Kein Animationsfilm hat weltweit für so viel Furore wie ‚Ich – Einfach unverbesserlich‘ gesorgt.

Neben der Hauptfigur Gru, die von Steve Carell gesprochen wird, steht vor allem der Bösewicht Maxime Le Mal im Fokus.

Auch im vierten Teil der beliebten Animationsreihe (jetzt zu sehen auf Sky und über WOW) verleiht Comedy-Legende Ferrell dem Schurken Maxime seine Stimme. Ferrell verriet in einem Interview mit ‚Bang‘ aktuell, dass er privat weniger der Bösewicht mit harter Schale ist, sondern als Familienvater viel Wert auf einen weichen Kern legt. Will sagte: „Ich habe das Gefühl, dass sich die Rollen von Männern und Frauen ständig verändern und sich in gewisser Weise gegenseitig ergänzen. Immer häufiger sieht man den modernen Mann, der viel mehr in das Familienleben eingebunden ist – im Vergleich zu unseren Vätern, die zum Beispiel nie Elternabende oder Lehrerkonferenzen eingeplant hätten.“ Der Schauspieler ergänzte stolz, dass er selbst viel Wert darauf legen würde, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Mit Ehefrau Viveca Paulin teilt der Star insgesamt drei Kinder: Magnus, Mattias and Axel. Will erzählte: „Ich meine, wenn ich einen freien Moment habe, gehe ich einfach mal zum Fußballtraining meines Sohnes. Ich erinnere mich, dass meine Eltern nichts über Sport wussten. Es war damals meine Aufgabe, mir selbst eine Mitfahrgelegenheit nach Hause zu organisieren. Das mache ich mit meinen Kindern anders.“