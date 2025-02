Stars Will Ferrell: Vor seinem Durchbruch arbeitete der Hollywood-Star in einer Bank

Will Ferrell - Barbie - London - European Premiere - July 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler zog eine Karriere als Bankangestellter einem Leben im Rampenlicht vor.

Will Ferrell wollte einen „richtigen Job“, als er aufwuchs.

Der 57-jährige Schauspieler zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars. Doch weil er in jüngeren Jahren gesehen hatte, dass es seinem Vater Roy – der Saxophon und Keyboards für die Righteous Brothers spielte – in seinem Leben an Sicherheit mangelte, beschloss er kurzerhand, eine konservative Karriere anzustreben.

In der Sendung ‚Sunday Today with Willie Geist‘ erzählt Will: „Es ist einfach etwas, das ich schon immer machen wollte, aber ich habe nicht darüber nachgedacht oder es nicht in Betracht gezogen, weil ich gesehen habe, wie unberechenbar das Leben meines Vaters als Entertainer war. Also dachte ich: ‚Das mache ich einfach nicht, ich will einen richtigen Job.'“

Der ‚Barbie‘-Star arbeitete schließlich eine Zeit lang als Bankangestellter. Allerdings war er in seiner Rolle so nervös, dass er versuchte, so wenige Kunden wie möglich zu bedienen. „Ich war ein so schlechter Bankkassierer, dass ich nur eine Transaktion machte und dann mein Fenster schloss. Alle fünfzehn Minuten eine und am Ende des Tages, wenn man das Geld abhebt, hatte ich 300 Dollar zu wenig“, schildert der Komiker.

Sein Fehlverhalten sei gar nicht bemerkt worden: „Der Manager sagte: ‚Das ist okay, so-und-so war 300 Dollar drüber, also habt ihr vielleicht nur Geld getauscht.‘ Und ich sagte: ‚Ja, vielleicht haben wir das!‘ Das war nicht die Zukunft!“

Der Emmy-Preisträger hatte seinen großen Durchbruch 1995 als Darsteller bei ‚Saturday Night Live‘ und blieb sieben Staffeln lang bei der Sketch-Show, bevor er ausstieg. Rückblickend bezeichnet er sein Engagement bei der Sendung als „Traumjob“, zeigt sich aber froh, sie zum richtigen Zeitpunkt verlassen zu haben.