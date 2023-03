Will Smith hat rund ein Jahr nach der skandalösen Oscar-Ohrfeige erstmals wieder persönlich einen Preis entgegengenommen. Der Hollywood-Star und Antoine Fuqua wurden für ihren Film "Emancipation" geehrt.

Will Smith (54) ist mit dem Beacon Award der African American Film Critics Association (AAFCA) ausgezeichnet worden. Es ist der erste Preis, den der Hollywood-Star nach dem Oscar-Eklat aus dem vergangenen Jahr wieder persönlich entgegengenommen hat.

Auch Regisseur Antoine Fuqua (57) erhielt den Award. Bereits vor wenigen Tagen wurde Will Smith bei den NAACP Image Awards als bester Schauspieler geehrt, er war jedoch nicht persönlich vor Ort.

“#Emancipation was the individual most difficult film of my entire career” — Will Smith during his first in-person acceptance speech since the 2022 Oscars pic.twitter.com/IegbAeRvAz

— The Hollywood Reporter (@THR) March 2, 2023