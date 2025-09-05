Musik Will Young bringt aktuelle Tour in Hundeschutzheime im Vereinigten Königreich

05.09.2025

Will Young bereitet sich darauf vor, seine aktuelle Tour in Hundeschutzheime im Vereinigten Königreich zu bringen.

Der tierliebe Sänger hat eine Reihe von Live-Auftritten angekündigt, beginnend am 15. September im Birmingham Dogs Home. Das Ziel des 46-Jährigen ist es, auf die finanzielle Krise aufmerksam zu machen, die Tierheime trifft, und gleichzeitig Hunden in Not Futter im Wert von 50.000 £ zu liefern.

Will ist Mitbegründer von Miraculous Meals, einer Hundefuttermarke, die 50 Prozent ihrer Gewinne zur Unterstützung von Tierheimen spendet. Die Tour soll auf den Druck aufmerksam machen, unter dem solche Organisationen stehen. Über den Tausch von Konzerthallen gegen Zwinger sagte er: „Es ist herzzerreißend zu sehen, wie Tierheime so sehr unter Druck stehen. Deshalb haben wir Miraculous Meals gegründet – um etwas so Einfaches wie die Fütterung deines Hundes in eine Lebensader für andere zu verwandeln.“ Er sei wirklich stolz darauf, quer durch das Vereinigte Königreich aufzubrechen, um Bewusstsein zu schaffen und Futter zu den Teams zu bringen, die unermüdlich arbeiten, um Rettungshunden die zweite Chance zu geben, die sie verdienen.

Die Auftritte des Sängers werden mit Futterlieferungen an Tierheime verbunden, darunter Hope Rescue in Wales, Edinburgh Dog and Cat Home, Manchester and Cheshire Dogs Home, National Animal Welfare Trust, Blue Cross, Newcastle Dog and Cat Shelter sowie Birmingham Dogs Home. Will und sein Miraculous-Meals-Team werden zehntausende Mahlzeiten persönlich an die Mitarbeiter liefern, die an vorderster Front arbeiten.

Wills Tour beginnt am 15. September in Birmingham, bevor sie Manchester, Newcastle, Edinburgh und Hungerford besucht. Der letzte Stopp am 29. September umfasst Futterlieferungen an den National Animal Welfare Trust und Hope Rescue.