Remake des Stummfilmklassikers „Nosferatu“-Weltpremiere: Emma Corrin in einem Hauch von Nichts Der neue, Star-besetzte Horrorfilm „Nosferatu“ hat in der Bundeshauptstadt Berlin Weltpremiere gefeiert. Besonders „The Crown“-Star Emma Corrin zog in einem transparenten Minikleid alle Blicke auf sich.