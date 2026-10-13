Stars William Shatner versteigerte Nierenstein für guten Zweck

William Shatner performs at Riot Fest Douglas Park Chicago Sept 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 10:00 Uhr

William Shatner verrät, dass er einst seinen Nierenstein an ein Glücksspielunternehmen verkaufte, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

William Shatner hat einen Nierenstein versteigern lassen, um Geld für die Wohltätigkeitsorganisation Habitat for Humanity zu sammeln.

Der ‚Star Trek‘-Darsteller erinnerte sich daran, wie der Stein 2006 unter den Hammer kam, nachdem ihn ein kanadisches Glücksspielunternehmen gekauft hatte. Im Podcast ‚Dropping Names with Brent and Jonny‘ schilderte Shatner, wie er den Stein losgeworden war. „Ich habe einen Nierenstein. Der Arzt holt ihn heraus, hier ist er, ein kleines schwarzes Kügelchen. Gott sei Dank ist er weg“, erzählte der 95-Jährige. Eine Woche später habe er einen Anruf von einer kanadischen Glücksspielgesellschaft erhalten, die aus gesetzlichen Gründen keine Werbung machen durfte.

Deshalb habe das Unternehmen nach anderen Wegen gesucht, auf sich aufmerksam zu machen. Die Firma habe den Nierenstein gekauft und anschließend für 75.000 Dollar versteigert. Das Geld wurde mit Spenden von Shatner und seinen Kollegen aus der Serie ‚Boston Legal‘ zusammengelegt. Gemeinsam unterstützten sie damit Habitat for Humanity, eine gemeinnützige Organisation, die sich für den Bau und die Verbesserung bezahlbaren Wohnraums einsetzt.

Der Schauspieler berichtete, dass bei seiner letzten Nachfrage eine fünfköpfige Familie in dem Haus in Louisiana gelebt habe. „Mein Nierenstein und weitere 25.000 Dollar, die wir mit der Besetzung gesammelt haben: Wir haben Habitat for Humanity 100.000 Dollar gegeben, damit eine Familie ein Zuhause bekommt“, erklärte er. Der Sender CBS hatte 2006 berichtet, dass das Online-Casino den Nierenstein für 25.000 Dollar an ‚GoldenPalace.com‘ verkauft hatte.

Shatner, bei dem 2023 ein metastasiertes malignes Melanom im vierten Stadium diagnostiziert wurde, erhielt 2024 Entwarnung. Zuvor hatte er gegenüber dem Magazin ‚People‘ betont, dass er an eine besondere „Schwingung“ glaube und sich nicht vorstellen könne, eines Tages zu sterben. „Ich bringe mir bei, meine Gefühle bewusst wahrzunehmen und darauf zu achten, was ich sehe und was meine Sinne gerade aufnehmen. Ich fahre Auto und lächle dabei, oder ich sehe einen Kolibri im Haus und nehme bewusst wahr, wie sich seine Flügel bewegen. Und ich denke an meinen Hund und meine Kinder“, schilderte der Star.