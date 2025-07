Stars Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Er hat 30 Paar Sneaker im Schrank

Wilson Gonzalez Ochsenknecht / Medienboard Empfang in Berlin / Eventpress RH / 02 / 2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 14:00 Uhr

Wilson Gonzalez Ochsenknecht spielt in dem neuen Animationsfilm ‚Sneaks‘ eine ungewohnte Rolle – einen Turnschuh.

Der ehemalige ‚Wilde Kerle‘-Star wagt mit dem Projekt zum ersten Mal einen Ausflug in die Synchronwelt und ist davon begeistert. Der Prozess, der so anders als an Filmsets ist, gefällt ihm. Und auch mit der Rolle kann er sich auf lustige Weise identifizieren, denn: Wilson Gonzalez liebt Sneaker.

„Ich rotiere ganz gut durch“, verriet Wilson Gonzalez jetzt gegenüber ‚teleschau‘. 25 bis 30 Schuhe hat der 35-Jährige privat in seinem Schrank stehen. Lieblingsteile hat er da natürlich auch – meistens die neusten Paare: „Wenn ich neue Turnschuhe habe, ziehe ich die erst mal ständig an – bis ich merke: Ach stimmt ja, ich habe ja auch noch andere. Aber man trägt am Ende eh nur das, was man sieht.“

Der Animationsfilm ‚Sneaks‘ ist auf Sky und WOW zu sehen und folgt einem jungen Sneaker auf der Suche nach sich selbst. Dabei muss er sich zwischen der Straßenkultur der Großstadt, dem Basketballplatz und dem menschlichen Konsumrausch zurechtfinden. Über die Message des Films schwärmte Ochsenknecht: „Gerade bei Animationsfilmen finde ich es toll, wenn sie neben der Unterhaltung auch eine Message transportieren. Es geht hier auch um soziale Unterschiede, um Konsumwahn und darum, dass nicht jeder sich den krassesten Schuh leisten kann.“

Einen weiteren Job als Synchronsprecher könnte sich Wilson ebenfalls vorstellen, auch wenn der Prozess ganz anders war als seine sonstigen Projekte: „Ich bin ja sonst eher am Set unterwegs, aber Synchronsprechen war für mich neu – und dabei habe ich echt Blut geleckt!“