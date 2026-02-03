Musik ‚Wir hatten kreativ nichts damit zu tun‘: Red Hot Chili Peppers distanzieren sich von Netflix-Doku

Red Hot Chili Peppers

03.02.2026

Die Red Hot Chili Peppers haben sich von einer kommenden Netflix-Dokumentation über ihr ehemaliges Gründungsmitglied Hillel Slovak distanziert.

Die ‚Under the Bridge‘-Interpreten wurden für die Netflix-Produktion ‚The Rise of the Red Hot Chili Peppers‘ über den verstorbenen Gitarristen interviewt – Slovak starb 1988 im Alter von 26 Jahren an einer Heroin-Überdosis –, betonten jedoch nun, dass sie „kreativ nichts mit [der Dokumentation] zu tun hatten“. Die Band erklärte in einem Statement: „Wir haben aus Liebe und Respekt für Hillel und sein Andenken zugestimmt, interviewt zu werden. Diese Dokumentation wird nun jedoch als eine Red-Hot-Chili-Peppers-Dokumentation beworben – was sie nicht ist. Wir hatten kreativ nichts damit zu tun. Wir haben bisher noch keine offizielle Red-Hot-Chili-Peppers-Dokumentation gemacht.“

Die Red Hot Chili Peppers – Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith und John Frusciante – hoffen dennoch, dass der kommende Film das Interesse an dem verstorbenen Musiker wecken wird. Sie fügten hinzu: „Das zentrale Thema dieses aktuellen Netflix-Specials ist Hillel Slovak, und wir hoffen, dass es Interesse an ihm und seinem Werk weckt.“ Kiedis und Flea gehören zu den Stars, die für die bevorstehende Dokumentation interviewt wurden, bei der Ben Feldman Regie führte.

Wie ‚Variety‘ berichtet, wurde der Film im vergangenen Jahr heimlich bei den Filmfestspielen von Cannes gezeigt, wo er potenziellen Käufern präsentiert wurde, bevor weitere Vorführungen in New York und Los Angeles stattfanden. Feldman sagte in einem Statement: „Es ist eine große Ehre, gemeinsam mit Netflix ‚The Rise of the Red Hot Chili Peppers‘ einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Im Kern ist dies eine zutiefst nachvollziehbare Geschichte – über Freundschaften, die unsere Identität prägen, und über die dauerhafte Kraft der Bande, die in der Jugend entstehen.“