Stars Wird Travis Kelce seine NFL-Karriere verlängern?

Travis Kelce - February 2025 - Caesars Superdome - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 11:00 Uhr

Brett Veach hat über die Möglichkeit gesprochen, dass Travis Kelce bei den Kansas City Chiefs verlängert.

Die Kansas City Chiefs sind auf eine Zukunft ohne Travis Kelce vorbereitet.

Der 36-jährige Sportstar – der mit Popsängerin Taylor Swift verlobt ist – denkt nach dem Ende der NFL-Saison über seine Zukunft nach. Brett Veach, General Manager der Kansas City Chiefs, betont jedoch, dass das Team auf jede Entscheidung vorbereitet sei. Auf einer Pressekonferenz erklärte Brett: „Ich denke, wir haben bei Travis einen etwas anderen Ansatz gewählt, in dem Sinne, dass wir uns auf beide Szenarien vorbereitet haben.“

Brett ergänzte, dass auch Cheftrainer Andy Reid Gespräche mit Travis über dessen Zukunft geführt habe. „Coach erwähnte am Freitag, dass er einen sehr guten Austausch mit Travis hatte. Auf unserer Seite – ich selbst, Chris Shea, Travis’ Team – gab es ebenfalls gute Gespräche“, schilderte er. „Und ich bin sicher, wir werden ihn hier sehen, so wie alle anderen Spielerberater, und den Dialog fortsetzen.“

Brett hofft, dass sich Travis letztlich für eine Rückkehr zu den Chiefs entscheidet. „Travis ist der Beste, er ist eine Ikone. Hoffentlich kommt er zurück – und wir lassen den Prozess einfach seinen Lauf nehmen“, fügte er hinzu.

Travis’ Bruder Jason Kelce riet ihm kürzlich, vor einer Entscheidung „eine Weile Abstand vom Spiel“ zu nehmen. Der ehemalige NFL-Star, der selbst eine erfolgreiche Karriere hatte und 2024 seinen Rücktritt bekannt gab, sagte bei ‚Monday Night Football‘: „Ich bin ebenfalls neugierig. Meiner Meinung nach muss man sich eine Zeit lang vom Spiel lösen, um diese Entscheidung richtig zu treffen.“

Jason ermutigte seinen Bruder zudem, die letzten Saisonspiele bewusst zu genießen. „Spiel diese letzten drei Partien, genieße sie mit deinen Teamkollegen und Trainern. Das Team wird nächstes Jahr ohnehin anders aussehen – egal, ob du zurückkommst oder nicht“, betonte er. „Also genieße diese Spiele und lass alles sacken. Mit der Zeit wird dir die Antwort klar werden.“