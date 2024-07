Nach "The Eras"-Tour-Auftritten Woher kommt der Hype um Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter war der Eröffnungsakt bei Taylor Swifts "Eras Tour". (noe/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 13:52 Uhr

Mit "Espresso" und "Please Please Please" erobert sie die Charts und die Herzen ihrer Fans: Sabrina Carpenter hat in den letzten Monaten eine steile Karriere hingelegt. Doch wie hat die Sängerin das geschafft?

Popstar Sabrina Carpenter (25) ist spätestens seit ihren neuesten Hits "Espresso" und "Please Please Please" in aller Munde. Die 25-Jährige hat vor allem innerhalb der vergangenen Monate rasant an Berühmtheit und Anerkennung gewonnen. Mittlerweile ist sie aus der Pop-Szene nicht mehr wegzudenken, doch ihre Karriere startete schon viel früher.

Debüt als Schauspielerin

Die Musikerin machte zunächst als Schauspielerin von sich reden. Vor allem durch ihre Hauptrolle in der Disney-Serie "Das Leben und Riley". Auch in dem erfolgreichen Kinofilm "The Hate U Give" war sie in einer Nebenrolle zu sehen. Mit den Netflix-Produktionen "Wie Jodi über sich hinauswuchs" und "Work It" baute Carpenter ihre schauspielerische Karriere weiter aus.

Musikalische Anfänge

Trotz ihres schauspielerischen Erfolgs hing ihr Herz schon im frühen Alter an der Musik. Schon mit zehn Jahren begann sie Videos auf YouTube zu veröffentlichen, auf denen sie Songs anderer Sängerinnen coverte. 2014 wagte Carpenter dann einen großen Schritt und veröffentlichte ihren ersten Song. Nur ein Jahr später kam das erste Album "Eyes Wide Open", mit dem sie erste Erfolge erzielen konnte. 2017 erschien das zweite Album "Evolution" und in den zwei darauffolgenden Jahren kamen noch zwei weitere Platten heraus. Im Jahr 2021 verließ die Sängerin ihr Label und wechselte zu Island Records.

Drama mit Olivia Rodrigo

Mit ihrem Song "Skin", der im Januar 2021 erschien, erregte Carpenter große öffentliche Aufmerksamkeit. Kurz zuvor hatte Sängerin Olivia Rodrigo (21) ihren Hit "Drivers License" veröffentlicht, in dem vor allem eine Zeile für Aufsehen sorgte: "And you're probably with that blonde girl, who always made me doubt" ("Und du bist wahrscheinlich mit diesem blonden Mädchen zusammen, die mich immer zweifeln ließ"). Fans sahen hier eine Anspielung auf Carpenter und ihre damalige Beziehung zu Schauspieler und Sänger Joshua Bassett (23), der gleichzeitig der Ex-Freund von Rodrigo ist. Auf die vielen Anschuldigungen, die Carpenter im Anschluss an den Song erhielt, veröffentlichte sie kurz darauf ihre Antwort in Form von "Skin". Eine Zeile lautete: "Maybe you didn't mean it, maybe blonde was the only ryhme" ("Vielleicht meintest du es nicht so, vielleicht war blond der einzige Reim"). Die beiden Lieder ließen die Gerüchteküche brodeln und standen länger im Fokus der Öffentlichkeit.

Dann kam der Durchbruch

Im Juli 2022 erschien das fünfte Album der 25-Jährigen, das den Namen "Emails I Can't Send" trägt. Mit diesem Album gelang ihr ein weiterer Durchbruch. Es ist ihr bisher höchst platziertes Album in den Charts.

Ihren größten Erfolg hatte Carpenter dann jedoch mit ihren Hits "Espresso" und "Please Please Please", die im April und Juni 2024 erschienen und sich sofort in den Charts platzieren konnten. Die Lieder werden beide als Sommerhits des Jahres gehandelt. Dank ihnen ist die Sängerin die erste Frau, die in fünf aufeinander folgenden Wochen Platz eins und zwei der britischen Singlecharts belegte.

Vor allem mit dem Musikvideo zu "Please Please Please" machte die Sängerin einen gewagten Schritt. Sie ließ ihren Partner und Schauspieler Barry Keoghan (31) mitspielen. In dem Song bittet sie ihren Freund, sich zu benehmen und sie nicht zu blamieren ("I beg you, don't embarrass me, motherf*****"). Viele Fans zeigten sich begeistert von dem "Hard Launch" ihrer Beziehung und dem Witz und der Ironie des Songs.

Was trug noch zu ihrem Erfolg bei?

Im August und November 2023 sowie im Februar und März 2024 bekam die Musikerin die einzigartige Chance, als Eröffnungsakt bei der "Eras Tour" von Superstar Taylor Swift (34) zu spielen. Hier performte Carpenter vor mehreren Zehntausend "Swifties" und erlangte durch ihre Auftritte weitere Berühmtheit. Fans feierten ihr Selbstbewusstsein und ihre Leichtigkeit auf der großen Bühne. Auch für Carpenter selbst waren die Auftritte eine große Ehre, denn schon mit ihren YouTube-Coversongs sang sie Lieder von Swift und entpuppte sich als Fan. In einem Video singt sie das Lied "White Horse" von Taylor Swift und bei einer "Eras Tour"-Show in Sydney holte Swift sie dann auf die Bühne und die beiden performten den Song gemeinsam. Carpenter schrieb später auf Instagram: "Die neunjährige Sabrina, die 'White Horse' singt, hat das niemals kommen sehen!"

Bei dem beliebten Musikfestival Coachella im April 2024, auf dem Stars wie Lana del Rey (39) ihre Hits zum Besten gaben, war Carpenter ebenfalls auf der Bühne zu sehen und begeisterte zahlreiche Fans mit ihrer Performance. "Coachella, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich hier als Headline-Act auftrete", versprach sie zum Abschluss.

Ein besonderer Look

Nicht nur ihr musikalisches Talent und ihre Selbstsicherheit auf der Bühne fallen positiv auf. Es ist vor allem der Look der Sängerin, den ihre Fans lieben. Ihre Garderobe besteht aus kurzen, verspielten und bunten Kleidern und sie scheut sich nicht davor, Haut zu zeigen. Die langen blonden Haare mit wildem Pony und das verspielte Make-up mit viel Rouge tragen ebenfalls zu ihrem einzigartigen Aussehen bei und sorgen für einen stylischen Mix aus der Mode der 70er Jahre und den aktuellen Trends.

Neues Album, neue Tour

Am 3. Juni kündigte die Musikerin in einem Instagram-Post ihr neues Album an. Es trägt den Namen "Short n' Sweet" und wird ab dem 23. August zu hören sein. "Espresso" und "Please Please Please" sind die ersten zwei Singles der neuen Platte, insgesamt sind darauf zwölf Songs zu hören.

Im Juni gab die Sängerin ihre Tour zu dem neuen Album bekannt, die im September dieses Jahres startet. Die Shows in Nordamerika waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Am Freitag, den 26. Juli, begann der Verkauf für die Tour in Europa. Diese ist wesentlich kleiner, denn Sabrina Carpenter wird nur in neun Städten zu sehen sein. In Deutschland tritt sie lediglich am 19. März 2025 in Berlin auf.