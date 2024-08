Startet Ende September „Wolfs“ mit George Clooney und Brad Pitt: Sequel bereits in Arbeit

Brad Pitt (l.) und George Clooney, die in den "Ocean's"-Filmen bereits gemeinsam vor der Kamera standen, auf einem Szenenbild aus "Wolfs". (lau/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 17:45 Uhr

Der neue Film "Wolfs" mit Brad Pitt und George Clooney in den Hauptrollen ist noch gar nicht erschienen. Doch schon steht fest, dass es auch eine Fortsetzung geben wird.

Am 27. September wird die Krimikomödie "Wolfs" mit den Superstars George Clooney (63) und Brad Pitt (60) in den Hauptrollen beim Streamingdienst Apple TV+ erscheinen. In den USA erhält das Werk von "Spider-Man"-Regisseur Jon Watts (43), in dem Clooney und Pitt zum ersten Mal seit der Agenten-Komödie "Burn After Reading" aus dem Jahr 2008 wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, auch einen kleinen Kinostart. Hierzulande geht es jedoch sofort zum Streaming. Noch vor dem Filmstart hat Apple jetzt offiziell eine Fortsetzung von "Wolfs" angekündigt.

"Wolfs 2" bereits in Arbeit

"Mit der bemerkenswerten und fesselnden Chemie zwischen George und Brad und unter Jon Watts' außergewöhnlicher Regie verbindet 'Wolfs' all die großartigen Elemente von Komödie, Action und Drama zu einem äußerst unterhaltsamen Film, der die Zuschauer bereit für den nächsten Schritt macht", erklärt Apple-Filmchef Matt Dentler in einem Statement, das "Deadline" vorliegt, um hinzuzufügen: "Und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die Fans den Film annehmen, während wir mit Jon an der Fortsetzung arbeiten."

Damit ist ein Sequel offiziell angekündigt, noch bevor das breite Publikum "Wolfs" zu sehen bekommt. Das zeigt das enorme Vertrauen, das Apple in das Projekt setzt. "Spider-Man"-Macher Watts wird auch bei Teil zwei als Drehbuchautor, Produzent und selbstverständlich Regisseur fungieren. Eine Rückkehr von Clooney und Pitt wird erwartet, wenn nicht eine oder beide ihrer Figuren in "Wolfs" das Zeitliche segnen sollten. Ein Veröffentlichungsdatum für "Wolfs 2" steht gegenwärtig noch nicht fest.

Darum geht es in "Wolfs"

Superstar George Clooney spielt in "Wolfs" einen professionellen Problemlöser, auch als sogenannter Fixer bekannt, der in New York zum Tatort eines Verbrechens gerufen wird, um dort sämtliche Spuren des Vorfalls für eine gut situierte Klientin verschwinden zu lassen. Doch überraschend taucht auch ein zweiter Fixer (Pitt) vor Ort auf, und den zwei Einzelgängern bleibt in Folge nichts anderes übrig, als zusammenzuarbeiten.

Neben Clooney und Pitt standen für "Wolfs" Amy Ryan (56, "Sugar") und Austin Abrams (27, "Euphoria") vor der Kamera.