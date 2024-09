Filmfestspiele von Venedig „Wolfs“-Premiere: George Clooney beweist viel Herz für die Fotografen

Nahbarer Hollywoodstar und Retter in der Not: George Clooney gönnt sich in Venedig eine Verschnaufpause inmitten der Fotografen. (stk/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 16:27 Uhr

In Venedig begeistert George Clooney nicht nur mit seiner schieren Präsenz und dank seiner Ehefrau Amal. Er beweist auch seine Qualitäten als Ersthelfer und Fotograf.

Seine Zeit als charmanter Arzt Dr. Ross in "Emergency Room" mag lange her sein. Den Ersthelfer-Reflex scheint sich George Clooney (63) aber bis heute vom Set der Krankenhausserie erhalten zu haben. Bei den aktuell stattfindenden Internationalen Filmfestspielen von Venedig wurde das am Sonntagabend (1. September) überdeutlich.

Clooney schritt dort gerade anlässlich der Premiere seines neuen Films "Wolfs" gemeinsam mit seiner Ehefrau Amal (46) und Co-Star Brad Pitt (60) über den roten Teppich, als vor seinen Augen einer der zahlreichen Fotografen ungebremst zu Boden stürzte. Lange dauerte es aber nicht und eine Oscar-prämierte Hand half dem Mann wieder auf die Beine.

Auch Amal sorgt sich

Aufnahmen des Vorfalls, die unter anderem "Sky News" vorliegen, zeigen, wie Clooney umgehend in die Hocke ging und dem Fotografen zu Hilfe kam. Auch Amal Clooney stützte den Mann kurz an der Schulter und erkundigte sich offenbar, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Verletzungen zog sich der Pechvogel den Videoaufnahmen zufolge nicht zu und konnte stattdessen sogleich aus nächster Nähe Fotos von dem Hollywood-Traumpaar knipsen.

Apropos: Auch der bestens gelaunte Clooney versuchte sich dort kurzerhand als Fotograf und stibitzte einer überraschten Frau für einige Schnappschüsse die Kamera. Schon nach wenigen Sekunden sah er aber offenbar ein, dass er vor der Linse eine deutlich bessere Figur als dahinter abgibt und händigte die Kamera an ihre Besitzerin aus.

Pitt liefert Premiere auf der Premiere

Gut gelaunt war auch Clooneys kongenialer Co-Star der Action-Komödie "Wolfs". Für Brad Pitt war es immerhin eine doppelte Premiere: Er erschien in Venedig zum ersten Mal mit seiner Freundin Ines de Ramon (31) auf einem roten Teppich. Durchaus erstaunlich, schließlich sollen die beiden dem Vernehmen nach schon seit rund zwei Jahren ein Paar sein. Um Pitt und de Ramon aus den besten Winkeln abzulichten, setzte sich manch Fotograf auch freiwillig vor ihnen auf den Hosenboden.