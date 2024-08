Film ‚Wolfs‘-Sequel in Arbeit

Brad Pitt and George Clooney star in Wolfs - 2024 - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 14:15 Uhr

Eine Fortsetzung von ‚Wolfs‘ ist bestätigt worden, noch bevor der Film überhaupt veröffentlicht wurde.

Die Action-Komödie von Apple Original Films mit George Clooney und Brad Pitt soll später in diesem Monat bei den 81. Filmfestspielen von Venedig Premiere feiern.

Und jetzt wurde bestätigt, dass der 43-jährige Schöpfer des Projekts, Jon Watts, einen Deal mit dem Filmstudio unterzeichnete, um einen Nachfolgefilm zu schreiben, Regie zu führen und die Komödie zu produzieren. Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass der Film am 20. September in den USA in begrenzten Kinos zu sehen sein wird, bevor er eine Woche später weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern wird. In einem Statement erklärte Matt Dentler, Leiter für Features bei Apple Original Films: „’Wolfs‘ ist die Art von einem großen Eventfilm, der Apple TV+ zu einem so außergewöhnlichen Zuhause für die beste Unterhaltung macht. Mit der bemerkenswerten und fesselnden Chemie zwischen George und Brad unter Jon Watts‘ außergewöhnlicher Regie verbindet ‚Wolfs‘ alle großartigen Elemente aus Komödie, Action und Drama zu einem sehr unterhaltsamen Film, der das Publikum bereit für das macht, was als nächstes kommt.“ Während Watts für den nächsten Teil der Filmreihe zurückkehrt, wurde noch nicht bestätigt, ob die beiden Schauspieler ihre Rollen wieder aufnehmen werden. In dem Film wird ein professioneller Mittelsmann (Clooney) angeheuert, um ein Verbrechen zu vertuschen, bevor ein zweiter Mittelsmann (Pitt) am Tatort eintrifft und die beiden Einzelgänger dazu gezwungen sind, zusammenzuarbeiten.