Letztes Album erschien 2020 „Woman’s World“: Katy Perry kündigt neue Musik an

Katy Perry stürzt sich wieder in ihre Musikkarriere. (rho/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 23:39 Uhr

Vor Kurzem hat sich Katy Perry bei "American Idol" verabschiedet. Jetzt steht sie wieder hinter dem Mikro. Schon bald veröffentlicht die Sängerin ihren neuen Song "Woman's World".

Rund vier Jahre nach ihrer letzten Platte meldet sich Katy Perry (39) mit neuer Musik zurück. Die Sängerin hatte sich in den letzten Jahren unter anderem auf ihre Las-Vegas-Show, ihre Jurytätigkeit in der US-amerikanischen Version von "Deutschland sucht den Superstar" ("American Idol") und auf ihre Tochter Daisy (3) konzentriert.

Die "I Kissed A Girl"-Chartstürmerin zeigt sich auf ihrem offiziellen Instagram-Account im weißen Mikro-Bikini mit stählernen Roboter-Beinen. Sie enthüllt in der Bildbeschreibung den Titel ihres neuen Songs – "Woman's World" – sowie das Datum, an dem dieser als Single erscheint: am 11. Juli. Das dazugehörige Musikvideo wird einen Tag später veröffentlicht.

Perrys letztes Studioalbum ist "Smile" aus dem Jahr 2020. Seither folgten als Veröffentlichungen Kollaborationen mit dem schwedischen DJ Alesso (32) und dem amerikanischen Sänger Thomas Rhett (34). Noch ist nicht bekannt, wie ihr neues Album heißen wird oder wann es erscheinen soll.

Wiedersehen nach tränenreichem Abschied

Die Partnerin von Schauspieler Orlando Bloom (47) hat vor Kurzem noch Tränen vergossen, als sie für das Finale der diesjährigen "American Idol"-Staffel das letzte Mal auf der Bühne stand. Als Jurorin wirkte sie von Staffel 16 bis 22 rund sechs Jahre an der amerikanischen Castingshow mit. Ihren Ausstieg verkündete sie Anfang des Jahres bei "Jimmy Kimmel Live!" unter anderem mit den Worten: "Ich will die Welt bereisen und vielleicht neue Musik herausbringen."

Perry stieß damals neben Lionel Richie (74) und Country-Sänger Luke Bryan (47) zum "American Idol"-Team. Wer die Jury-Plätze 2025 besetzt, hat der US-Fernsehsender ABC noch nicht bekannt gegeben.