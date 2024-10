Große Gala in New York City „Women of the Year“: Brooke Shields strahlt neben ihrer Tochter Rowan

Schauspielerin Brooke Shields (l.) und Tochter Rowan Francis Henchy glänzen auf dem roten Teppich der "Women of the Year"-Awards in New York. (ym/spot)

SpotOn News | 09.10.2024, 09:01 Uhr

Bei der glamourösen "Women of the Year"-Preisverleihung waren einmal mehr große Teile der Hollywood-Elite anwesend. Unter anderem überraschten Brooke Shields und ihre Tochter Rowan mit ihrem glanzvollen Auftritt.

Schauspielerin und Model Brooke Shields (59), unter anderem bekannt aus dem US-amerikanischem Filmdrama "Die blaue Lagune", glänzte am Dienstag, dem 8. Oktober, gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Rowan Francis Henchy (21) auf dem roten Teppich der "Women of the Year"-Awards der Frauenzeitschrift "Glamour" in New York City.

Video News

Für ihren glamourösen Auftritt wählte die US-amerikanische Schauspielerin ein funkelndes, bodenlanges Kleid, besetzt mit goldenen Pailletten. Zu dem locker sitzenden, ärmellosen Kleid trug Shields ihre Haare in leichten Wellen offen über die Schulter. Daneben strahlte Tochter Rowan in einem weißen, trägerlosen Kleid aus der 2025- Kollektion der Designerin Pamella Roland (65), besetzt mit silbernen, dreidimensionalen Blumendetails, wie das "People"-Magazin schreibt. Auch die 21-Jährige trug ihre blonden Haare offen in leichten Wellen und entschied sich für eine unauffällige weiße Kette.

Staraufgebot bei "Women of the Year"-Awards

Mit der jährlichen Preisverleihung zeichnet das Magazin "Wegbereiterinnen, Regelbrecherinnen, Visionärinnen und Vorkämpferinnen, die das Jahr geprägt haben" aus. Neben "Baywatch"-Legende Pamela Anderson (57) gehörten auch "Eden"-Darstellerin Sydney Sweeney (27), "Was Männer Wollen"-Star Taraji P. Henson (54) und die Kunstturnerin Sunisa Lee (21) zu den diesjährigen Preisträgerinnen.

Neben den regulären Gewinnerinnen wurden in diesem Jahr auch erstmals Mütter ausgezeichnet, die von "Glamour" als "eine ikonische Gruppe von Frauen, die einige der berühmtesten Menschen der Welt großgezogen haben", beschrieben wird. Dazu gehörten unter anderem Donna Kelce (72), Mutter von NFL-Star Travis Kelce (35), Maggie Baird (65), Mutter der Sängerin Billie Eilish (22) und Mandy Teefey (48), Mutter von Schauspielerin Selena Gomez (32).