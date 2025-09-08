Stars Woody Woodmansey wusste nicht, wie krank David Bowie war

08.09.2025

Woody Woodmansey wusste nicht, dass David Bowie „ernsthaft“ krank war, bis er starb.

Der 75-jährige Schlagzeuger, das letzte überlebende Originalmitglied von Bowies Spiders from Mars, erinnerte sich jetzt daran, dass sein letzter Kontakt mit dem ‚Ziggy Stardust‘-Hitmacher nur einen Tag vor dessen Tod an Leberkrebs im Januar 2016 stattfand.

„Tony Visconti wusste, dass er krank war, aber er wusste nicht, dass er so krank war“, sagte Woody jetzt exklusiv zu ‚BANG Showbiz‘-Chef Rick Sky beim ersten ZIGGYFEST im Ziggy Green in London am Samstag (07. September). „Ich dachte, er sei krank, aber nichts Ernstes, ich dachte nur, es sei ein kleines Problem. Tony dachte, er habe es überstanden. Als wir nach New York gingen, hörten wir: ‚Oh, David kommt runter, um mit uns zu singen.‘ Aber er kam nicht.“

Zu dieser Zeit tourte Woody mit Tony in der Bowie-Tributband Holy Holy, die Bowies frühe Alben live aufführte. Und am 8. Januar 2016 – Bowies 69. Geburtstag und der Tag, an dem sein letztes Album Blackstar erschien – spielten sie ein Konzert in New York City, wo sie beschlossen, ihn anzurufen und das Publikum Happy Birthday singen zu lassen. Woody erinnerte sich: „Während des gesamten Konzerts dachten wir: ‚Sollen wir David anrufen?‘ Wir riefen ihn an, und er ging ran. Und wir wünschten ihm alles Gute zum Geburtstag. Es war ziemlich genau am nächsten Tag, als wir hörten, dass er tot war.“

Woody erinnert sich auch noch heute an den Schock, als er erfuhr, dass sein Freund durch die Chemotherapie seine Haare verloren hatte. Er sagte: „Er hielt uns damals im Studio zurück und sagte: ‚Ich habe eine Überraschung für euch.‘ Er trug damals eine Melone und sagte: ‚Seid ihr bereit?‘ Dann nahm er sie ab – und war komplett kahl. Von der Chemo.“

Neben Woody nahmen auch Suzi Ronson, die für Bowies ikonischen Look verantwortlich war, und Gitarrist Kevin Armstrong, der jahrelang mit dem Changes-Hitmacher spielte, am Ziggyfest teil und traten in einer Coverband auf. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war ein Wettbewerb, um das beste Ziggy-Double zu küren, den eine Performerin namens Madame Crumpet gewann, die mit einem Preisgeld von 500 Pfund davon spazierte. Das Event fand im Ziggy Green Restaurant statt, das der Stardust-Periode gewidmet ist und ikonische Fotografien von Bowie einiger der weltweit führenden Fotografen zeigt.