Musik ‚Wundervolle Arbeit‘: Pink-Floyd-Legende David Gilmour würdigt Stiftung beim O2 Silver Clef Award

David Gilmour -Pompei 2016 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 18:00 Uhr

Pink-Floyd-Legende David Gilmour wurde am Mittwochabend (03. Juli) in London mit dem renommierten O2 Silver Clef Award für seinen Beitrag zur Musik ausgezeichnet.

Der 79-jährige Rocker nahm den Preis bei der O2 Silver Clef Awards-Zeremonie von Jonny Greenwood von ‚Radiohead‘ entgegen und lobte in seiner Rede „die wundervolle Nordoff and Robbins Musiktherapie-Stiftung“, die die Awards jedes Jahr unterstützen. Er fügte hinzu: „Meine Beziehung zu ihnen reicht 50 Jahre zurück – danke ihnen für diese Auszeichnung und für die wundervolle Arbeit, die sie seitdem leisten.“

Die von Edith Bowman moderierte, glamouröse Zeremonie im JW Marriott Grosvenor House Hotel brachte Künstler, Branchenführer und prominente Unterstützer zusammen zu einem unvergesslichen Abend voller Feier, Spenden und Reflexion über die transformierende Kraft der Musik.

Weitere Gewinner des Abends waren Sophie Ellis-Bextor, die als Beste Künstlerin ausgezeichnet wurde, Mika, der den Global Impact Award für seinen multilingualen Erfolg und sein Engagement erhielt, sowie The Last Dinner Party, die als Beste Neue Musik ausgezeichnet wurden. Auch Rick Astley, The Corrs, IDLES, Soul II Soul, Noah Kahan, AURORA, Tony Christie und Chase and Status wurden Top-Ehrungen verliehen.

Die 49. jährlichen O2 Silver Clef Awards sammelten 715.000 Pfund und mehr für Nordoff and Robbins, die größte Musiktherapie-Stiftung des Vereinigten Königreichs. Vor Beginn der Zeremonie gab Sandra Schembri, CEO von Nordoff and Robbins, gegenüber ‚BANG Showbiz‘ zu, dass sie sich darauf freue, eines ihrer Idole – ‚Wish You Were Here‘-Sänger Gilmour – zu treffen. Sandra sagte: „Als Prog-Rock-Kind… Dass David Gilmour im Raum ist… Ich werde versuchen, sehr professionell zu bleiben – aber ich bezweifle, dass mir das gelingt!“ Sie deutete auch an, dass bereits große Pläne für das 50-jährige Jubiläum der Veranstaltung im Jahr 2026 bestehen. Sie sagte: „Nächstes Jahr ist unser 50-jähriges Bestehen, und wir planen schon jetzt. Es wird sehr groß werden, und wir hoffen, alle bisherigen Preisträger im Raum zu haben – also bleibt dran!“