Stars WWE und John Cena kündigen großes Disney-World-Crossover für historische Netflix-Übertragung an

John Cena - WWE Monday Night RAW - NOVEMBER 17 2025 - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 10:00 Uhr

John Cena trat diese Woche bei 'Monday Night Raw' auf, um eine besondere WWE-Ankündigung für den 14. Dezember zu machen.

WWE und John Cena bringen ein besonderes Wrestling-Event nach Disney World.

Am 14. Dezember wird dort der John Cena Classic ausgetragen – und die Fans dürfen sich auf eine historische Premiere freuen. Während der jüngsten Ausgabe von ‚Monday Night Raw‘ am Montag (2. November) enthüllte der Hollywood-Star erstmals Details zu dem nach ihm benannten Turnier. Live aus Brooklyn, New York, verkündete Cena im Ring: „Markiert euch den Termin im Kalender. Am 14. Dezember geht es nach Disney World!“

An diesem Tag werde Wrestling-Geschichte geschrieben, betonte der 17-fache Weltmeister. Erstmals werde es an einem Montag zwei Ausgaben von ‚Raw‘ geben. Die erste Folge von ‚Monday Night Raw‘ wird live aus Perth in Australien übertragen. Einige Stunden später folgt eine zweite Ausgabe aus Disney World in Orlando, Florida. Die WWE bestätigte anschließend auf X, dass die Veranstaltung im ESPN Wide World of Sports Complex stattfinden wird. Die Sportanlage befindet sich auf dem Gelände des Disney-World-Resorts, unweit des Themenparks Hollywood Studios.

Das Turnier findet damit fast auf den Tag genau ein Jahr nach Cenas Rücktritt vom Wrestling statt. Sein letztes Match bestritt er am 13. Dezember 2025 bei ‚Saturday Night’s Main Event‘. Bei der Ankündigung präsentierte Cena außerdem den John Cena Classic Championship. Der neue Titelgürtel orientiert sich an der klassischen Spinner-Version des WWE-Championship-Gürtels, die einst eng mit seinem Namen verbunden war. Für das Turnier wolle er sein „Herz und seine Seele“ geben, erklärte Cena.

Die Abstimmung über den Turniersieger wird über Club WWE stattfinden, das neue Premium-Mitgliedschaftsangebot des Unternehmens. Cena kündigte zudem Cody Rhodes als ersten bestätigten Teilnehmer an. Weitere Neuigkeiten sollen am Mittwoch (4. November) bei ‚NXT‘, in kommenden Ausgaben von ‚Raw‘ und ‚SmackDown‘ sowie bei der ‚Survivor Series‘ am 28. November folgen.

Dass WWE seine wichtigste wöchentliche Netflix-Show nach Disney World bringt, kommt nicht von ungefähr. Der Unterhaltungskonzern und der Wrestling-Riese arbeiten bereits zusammen: In den USA werden die Premium-Live-Events von WWE auf dem zu Disney gehörenden Sender ESPN übertragen.

Unterdessen stellte Mark Shapiro, Chef der WWE-Muttergesellschaft TKO, bereits weitere gemeinsame Projekte mit Disney in Aussicht. Bei der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference erklärte er, Familien seien die Zielgruppe des Unternehmens und Werbetreibende würden dies zunehmend erkennen. Mit Blick auf 2027 freue sich Shapiro besonders auf geplante Sonderveranstaltungen mit der Walt Disney Company, bei denen die WWE und Disney ihre beiden Zielgruppen zusammenbringen wollen. Schließlich hätten beide eines gemeinsam: „Familie.“