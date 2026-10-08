Film Jessica Biel: Sohn Silas hat süßen Auftritt in ‚Matchbox: The Movie‘

Jessica Biel - AVALON - Santa Monica - Feb - 2026 - Apple TV Press Day BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 11:00 Uhr

Jessica Biels Sohn Silas hat süßen Auftritt in 'Matchbox: The Movie'.

Jessica Biel und Justin Timberlakes ältester Sohn Silas bekommt einen kleinen Auftritt in ‚Matchbox: The Movie‘.

Der Elfjährige ist am Ende des neuen Apple-TV-Films kurz zu sehen, wie seine Mutter gegenüber ‚E! News‘ verriet. In dem Actionfilm übernimmt Jessica Biel an der Seite von John Cena eine Rolle. Cena spielt den ehemaligen Soldaten und Spion Sean Walker, der gemeinsam mit Freunden aus seiner Kindheit versucht, einen gestohlenen Nuklearsprengkopf aufzuspüren. Gleichzeitig müssen die Männer ihre eigenen Namen reinwaschen, nachdem sie für den Diebstahl verantwortlich gemacht wurden. „Er spielt ganz am Ende eine kleine Rolle in dem Film, was wirklich süß ist“, erzählte Biel über ihren Sohn.

Auch Silas‘ sechsjähriger Bruder Phineas durfte seine Mutter bei den Dreharbeiten begleiten. Beide Jungs sind große Fans von John Cena und das Set-Erlebnis habe sie regelrecht überwältigt. „Ich habe das Gefühl, dass ihre Gehirne jedes Mal explodieren, wenn sie ans Set kommen“, scherzte Biel. Besonders bei einer Produktion wie ‚Matchbox: The Movie‘ sei die Aufregung groß gewesen: Es gab aufwendige Actionszenen, Kampfszenen und vor allem einen ihrer Helden direkt vor Ort.

Für den jüngeren Phineas war allerdings nicht immer klar, was vor der Kamera tatsächlich passiert und was nur gespielt wird. Biel erinnerte sich an eine Szene, in der Cena geschlagen wurde und zu Boden ging. Ihr Sohn habe sich offenbar gefragt: „Ist das echt? Oder ist das nicht echt?“ Sie selbst habe kaum einschätzen können, was in diesem Moment in seinem Kopf vorging. Während Silas mit elf Jahren bereits verstanden habe, wie ein Filmset funktioniert, sei sein kleiner Bruder noch deutlich verwirrter gewesen. „Der Sechsjährige ist immer noch so: Was passiert hier?“, sagte Biel.

Ob ihre Söhne später ebenfalls ins Showgeschäft einsteigen wollen, ist noch offen. Während Justin Timberlake als Musiker erfolgreich ist und Biel als Schauspielerin arbeitet, scheint Silas an beiden Bereichen Interesse zu haben. „Er ist DJ, also interessiert er sich irgendwie für beide Richtungen“, verriet seine Mutter. Die Eltern wollten ihm jedoch Zeit geben, selbst herauszufinden, was ihn wirklich begeistert.

Biel hatte bereits zuvor erzählt, dass ihre Söhne sie keineswegs für besonders cool halten. Einen kleinen Bonus verschaffte ihr allerdings die Freundschaft mit John Cena. In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ zeigte Moderator Jimmy Fallon im Mai 2025 ein Muttertags-Arbeitsblatt von Phineas. Auf die Frage, was seine Mutter sei, verzichtete der Junge auf „Schauspielerin“ und schrieb stattdessen: „John Cenas Freundin.“