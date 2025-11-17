Musik Yungblud am Boden zerstört nach Konzertabsagen

Yungblud MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 11:00 Uhr

Yungbluds „Herz ist gebrochen“, nachdem er seine Tourdaten für den Rest des Jahres absagen musste.

Der 28-jährige Sänger war einen Großteil des Jahres 2025 unterwegs, musste jedoch die letzten Shows seiner ‚Idols‘-Welttour in den USA und Südamerika auf ärztlichen Rat absagen.

„Diese Woche, als ich von der Tour nach Hause kam und ein paar Tests machen ließ (wie ich es normalerweise tue), haben meine Stimm- und Bluttests einige Bedenken ausgelöst“, schrieb er in seiner Instagram-Story. Es liege in seiner Natur, zu rennen, bis er sich völlig verausgabe, ohne dabei auf irgendetwas anders als die Musik und seine Fans zu achten. Jetzt erhielt er allerdings die Warnung vom Arzt, seine Gesundheit in Zukunft ernster zu nehmen – auch wenn das bedeutet, einige seiner Konzerte zu canceln. „Mein Herz ist gebrochen. Ich will mir keinen dauerhaften Schaden zufügen. Wir sind auf einer Reise, die ewig dauern soll. Ich verstehe, dass einige von euch frustriert sein werden. Ich will nur, dass ihr wisst, dass es so schwer für mich ist, das zu tun, aber ich verspreche, ich mache es wieder gut.“

Die Tickets werden zurückerstattet, aber Yungblud bestätigte, dass die Shows neu angesetzt werden sollen. Der ‚Zombie‘-Hitmacher – mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison – versprach außerdem ein „Geschenk“ für alle, die ihn hätten live sehen sollen. Er fuhr fort: „Alle US-Tickets werden erstattet. Wenn ihr euch mit einer Adresse über den Link anmeldet, schicke ich euch ein Geschenk. Ich nehme niemals eure Liebe, Unterstützung oder Energie für selbstverständlich. Ihr wisst, ihr seid alles für mich. Aber ich brauche diese Zeit.“ In den USA will er bereits nächstes Jahr wieder touren und für Mexiko und Lateinamerika verspricht er eigene Shows, die nächstes Jahr erschwinglicher sein sollen. Yungblud beendete seine Ankündigung mit den Worten: „Es wird unglaublich. Ich kann es kaum erwarten. Dom x“

Yungblud soll im Januar eine Reihe von Shows in Australien spielen und tritt außerdem bei ‚Lollapalooza India‘ auf. Danach kehrt er im April mit mehreren Arena-Terminen nach Großbritannien und Irland zurück.