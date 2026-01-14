Musik Yungblud deutet Kollaboration mit Eddie Vedder an

Yungblud MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 11:00 Uhr

Der britische Rockmusiker und der Pearl Jam-Frontmann scheinen auf einer Wellenlänge zu sein und könnten bald gemeinsame Sache machen.

Yungblud hat angedeutet, dass er bald mit Eddie Vedder zusammenarbeiten könnte.

Der 28-jährige Sänger – mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison – scheint demnächst Musik gemeinsam mit dem Pearl Jam-Frontmann schreiben zu wollen. Im Gespräch mit ‚Rolling Stone‘ schwärmte er: „Eddie ist eine solche Inspiration für mich, besonders gesanglich.“ Anschließend prophezeite Yungblud: „Ich glaube, wir könnten in Zukunft gemeinsam schreiben.“

Letzten Monat wurde der ‚Abyss‘-Interpret zusammen mit Eddie und mehreren anderen Stars im Capitol Theatre in New York fotografiert, darunter Red Hot Chili Peppers-Frontmann Anthony Kiedis, Sänger Bruno Mars und Singer-Songwriterin Brandi Carlile. Das Quartett war in der Stadt, um gemeinsam mit Gitarren-Ikone Slash bei dessen glamourösem Privatkonzert für die Holdinggesellschaft Eldridge Industries aufzutreten.

Duff McKagan, Chad Smith und Andrew Watt gehörten neben Slash ebenfalls zum Line-up des Abends, und sie spielten unter dem Namen The Dirty Bats. Die Neuigkeiten über Yungbluds mögliche Zusammenarbeit mit Vedder kommen nur wenige Tage, nachdem er Anfang dieses Monats mit den Smashing Pumpkins an einer überarbeiteten Version des Tracks ‚Zombie‘ zusammengearbeitet hatte. Die neue, härtere Version der Single aus Yungbluds Album ‚Idols‘ wurde von einem Musikvideo begleitet. Das Projekt unterstreicht seine langjährige Verbindung zum Katalog der Band.

In einem aktuellen Interview mit ‚Loudwire‘ erklärte der Rockmusiker, dass das Smashing Pumpkins-Album ‚Siamese Dream‘ (1993) ein wichtiger Bezugspunkt war, während er ‚Zombie‘ entwickelte. „Es war diese Mischung aus Traurigkeit und melancholischer Emotion mit der Aggression von Billys Gitarren. Billy war als Songwriter wirklich an der Spitze meiner Inspiration, als ich dieses Album machte. Als ‚Zombie‘ kam, wusste ich, dass ich eine neue Version davon machen wollte“, schilderte Yungblud.