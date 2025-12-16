Musik Yungblud enthüllt, was Robbie Williams ihm in einer schwierigen Zeit schrieb

Robbie Williams - Better Man european premiere 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 14:00 Uhr

Yungblud enthüllt, was Robbie Williams ihm in einer schwierigen Zeit schrieb.

Yungblud hat offenbart, dass Robbie Williams ihm in einer seiner schwierigsten Phasen einen Brief voller Weisheit geschickt hat.

Der 28-jährige Musiker, dessen echter Name Dominic Harrison ist, und der 51-jährige Ex-Take-That-Star haben beide mit mentalen Problemen zu kämpfen und kennen die Drucksituationen, die mit Ruhm einhergehen. Robbie, der mit Hits wie ‚Angels‘ weltbekannt wurde, nahm sich die Zeit, Yungblud in einem besonders schwierigen Moment mit einem Brief zu unterstützen. In einem Interview mit ‚Billboard‘ erklärte Yungblud: „Er schrieb mir diesen Brief, als er wirklich kommen musste. Er hat sich auf mich bezogen, indem er sagte, dass er wusste, wie es sich anfühlt, 28 zu sein und zu versuchen, herauszufinden, wer man wirklich ist, während man sich gleichzeitig mit Millionen von Meinungen auseinandersetzt, was man sein könnte oder niemals sein wird. Leute geben Robbie nicht genug Anerkennung für seinen Verstand und seine Art, die Dinge zu sehen.“

Dieser Brief kam genau zur richtigen Zeit für Yungblud, der, wie viele Künstler, mit dem Druck des öffentlichen Lebens und den Erwartungen zu kämpfen hatte. Robbie Williams, selbst ein Mann, der seine eigenen psychischen Kämpfe durchlebt hat, zeigte sich als verständnisvolle und unterstützende Figur für den jungen Nachwuchsstar. Ein ähnliches Vorgehen zeigte Robbie schon einmal, als er sich 2023 an Lewis Capaldi wandte, der ebenfalls mit seinen psychischen Problemen zu kämpfen hatte. In einem Gespräch mit ‚DIY‘ sagte Robbie: „Ich habe mich bei Lewis gemeldet und bin jederzeit für ihn da. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen Popstars durch ihre eigenen Kämpfe gingen, und dann fragt man sich: ‚Hast du dich gemeldet?‘ Und in meinem Kopf denke ich, ‚Ich bin noch immer im Ar***! Der Letzte, mit dem sie sprechen wollen, bin ich! Ja, ich bin 20 Jahre weiter, aber verdammt noch mal.'“

Robbie erklärte weiter, dass es sehr schwierig für Menschen sei, zu verstehen, wie die Psychologie „dieses großartigen Geschenks, das dir gegeben wurde, dich gleichzeitig zerstören kann“. Fans würden nicht nachvollziehen, was das Problem dabei sei, beliebt zu sein und viel Geld zu verdienen. „Warum? Du hast Geld, du hast Leute, die sagen, ‚Wir lieben dich.‘ Was ist das Problem dabei?“, beschreibt der Musiker die Gespräche mit den Kritikern.