Musik Yungblud: Er will Ticketpreise revolutionieren

Yungblud performs live at the announcement of Bludfest 2024 at Camden Stables - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 08:00 Uhr

Yungblud hofft, dass sein neues Festival die Art und Weise, wie Gigs bepreist werden, „herausfordern“ kann.

Der 26-jährige Sänger veranstaltet am 11. August das Bludfest im Milton Keynes Bowl – bei dem er von Größen wie Lil Yachty, The Damned, Soft Play und Nessa Barrett begleitet wird – und seine Entscheidung, Tickets für nur 49,50 Pfund zu verkaufen, war bei der Planung nicht verhandelbar, da er der Meinung ist, dass hohe Preise den Fans gegenüber sehr unfair sind.

Dem Magazin ‚Big Issue‘ sagte er: „Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir sagen, wenn die Dinge so sein sollten, dann lassen wir es einfach so, wie es ist. Ich wollte etwas machen, das die Ticketpreise in Frage stellt, das die Art und Weise, wie die Dinge bisher gemacht wurden, in Frage stellt. Wenn du auf ein Festival gehst, musst du Benzin tanken, ein Zugticket kaufen, Essen bezahlen. All das kommt zusammen. Die Leute geben am Ende 400 Pfund für ein Festival aus und das ist einfach verrückt.“

Yungblud ist außerdem ein ausgesprochener Kritiker von Premierminister Rishi Sunak und ermutigte ihn und andere konservative Abgeordnete, das Festival zu besuchen, um zu erfahren, was junge Menschen ansprechen wird. Er sagte: „Ich denke, sie sollten kommen und lernen. Natürlich kann ich hier sitzen und sagen: ‚Ich glaube, sie sind alle voller Sch***.‘ Aber ich fände es toll, wenn sie kommen und zuhören würden.“