Bang Showbiz | 16.09.2025, 11:00 Uhr

Die Musik haben sich für eine ganz besondere Kollaboration zusammen getan.

Aerosmith und Yungblud haben einen ersten Vorgeschmack auf ihre brandneue Zusammenarbeit ‚My Only Angel‘ gegeben.

Die Rocklegenden, bekannt durch ihren Hit ‚I Don’t Want To Miss A Thing‘, standen bereits Anfang des Monats gemeinsam mit dem britischen Rockstar bei den ‚MTV Video Music Awards‘ auf der Bühne, um Ozzy Osbourne zu ehren. Nun kündigen sie offiziell eine gemeinsame Single an. Schon kurz nach den VMAs hatten beide Acts kryptische Clips in den sozialen Medien geteilt und ein „Geheimnis“ angedeutet. In einem Video umarmten sich Yungblud und Aerosmith-Frontmann Steven Tyler (77), während dieser geheimnisvoll sagte: „Wir haben ein Geheimnis und niemand kennt es.“ Gut eine Woche später folgte die Enthüllung: Ein Teaser zu ‚My Only Angel‘ zeigt die beiden Künstler beim Singen einer Songzeile, bevor Yungblud (28) Tyler einen Kuss auf die Wange drückt.

Der Song ist das erste neue Originalstück von Aerosmith seit ihrem Album ‚Music From Another Dimension!‘ aus dem Jahr 2012. Ob es sich um eine einmalige Kollaboration oder um ein größeres Projekt handelt, ist bisher unklar.

Bei den VMAs hatte Yungblud das Tribute an den im Juli im Alter von 76 Jahren verstorbenen Osbourne eröffnet. Er performte ‚Crazy Train‘ sowie ‚Changes‘ von Black Sabbath, bevor Steven Tyler und Gitarrist Joe Perry dazu stießen, um gemeinsam ‚Mama, I’m Coming Home‘ zu spielen. Nicht alle waren begeistert: Justin und Dan Hawkins von The Darkness kritisierten den Auftritt scharf. Dan bezeichnete ihn auf Instagram als „zynisch, widerlich und – noch wichtiger – s***“ und warf Yungblud vor, das Tribute für seine eigene Karriere zu instrumentalisieren. Sein Bruder Justin verteidigte die Kritik später im Podcast ‚Justin Hawkins Rides Again‘ und meinte, Yungblud inszeniere sich als „natürlicher Erbe von Ozzys Vermächtnis“, ohne je Teil von dessen „wirklich wichtigem Fundament“ gewesen zu sein. Er kommentierte: „Man denkt sich: Ozzy hat Heavy Metal erfunden, über Jahrzehnte eine unglaubliche Karriere hingelegt – und was hat all das mit Yungblud zu tun?“