Musik Zach Bryan äußert sich zu ‚Bad News‘

Zach Bryan - Copenhagen 2023 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 11:00 Uhr

Zach Bryan behauptet, dass er mit seinem neuen Song ‚Bad News‘ keine Kontroverse auslösen wollte.

Der 29-jährige Country-Sänger scheint in seinem neuen Song US-Präsident Donald Trump und die gespaltene Stimmung im Land ins Visier zu nehmen, hat die Öffentlichkeit jedoch aufgefordert, abzuwarten, bis sie den „vollständigen Kontext“ des Songs gehört haben.

In einer Erklärung, die er auf seiner Instagram-Story gepostet hat, sagte Zach: „Das zeigt euch, wie spaltend eine Erzählung sein kann, wenn sie uns über soziale Medien aufgezwungen wird.“ Er fügte hinzu: „In diesem Song geht es darum, wie sehr ich dieses Land und alle Menschen darin mehr als alles andere liebe. Wenn ihr den Rest des Songs hört, werdet ihr den vollständigen Kontext verstehen, der beide Seiten betrifft. Alle, die dies jetzt als Waffe einsetzen, beweisen nur, wie verheerend gespalten wir alle sind. Wir müssen unseren Weg zurückfinden.“

Der ‚Pink Skies‘-Sänger erklärte, er habe diesem Land gedient und es liebe. In dem Song gehe es darum, dass alle die Spaltung überwinden sollten. Er betonte, er habe nicht als Politiker oder jemand, der sich für etwas Besseres halte, gesprochen, sondern als 29-jähriger Mann, der genauso verwirrt sei wie alle anderen.