Film Zach Galligan vermutet Jim Hensons Puppenwerkstatt hinter Verzögerung von ‚Gremlins 3‘

Gremlins - Zach Galligan - 1984 Warner Bros - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 18:00 Uhr

Zach Galligan glaubt, dass die Verschiebung von ‚Gremlins 3‘ mit einem Wechsel der Spezialeffektfirma zusammenhängt.

Der 62-jährige Schauspieler, der in den ersten beiden Filmen Billy Peltzer verkörperte, vermutet, dass Regisseur Chris Columbus mehr Zeit benötigt, um die Kreaturen gemeinsam mit Jim Hensons Creature Shop zu entwickeln. Warner Bros. hatte den Kinostart der Fortsetzung kürzlich vom 19. November 2027 auf den 6. Oktober 2028 verschoben. Gleichzeitig veröffentlichte das Studio einen kurzen Teaser, in dem der beliebte Mogwai Gizmo aus einem grünen Rucksack hervorkommt. Galligan erfuhr nach eigenen Angaben allerdings erst durch die öffentliche Ankündigung von der Terminänderung.

„Und jetzt kommt’s: Ich habe das genau zur gleichen Zeit gesehen wie ihr“, erklärte er bei einer Veranstaltung von Monopoly Events. Zwar kenne er einige Beteiligte der Produktion, seine Erklärung für die Verzögerung beruhe jedoch ausschließlich auf eigenen Vermutungen. Galligan verwies darauf, dass Columbus bei der Fortsetzung möglichst auf traditionelle Puppentechnik und praktische Spezialeffekte statt auf computergenerierte Kreaturen setzen wolle. „Chris Columbus hat immer und immer wieder gesagt, dass er noch viel stärker auf praktische Effekte und Puppen setzen will“, erklärte der Schauspieler.

Seinen Informationen zufolge habe die Produktion zunächst mit einer anderen Spezialeffektfirma zusammengearbeitet, bevor die Entwicklung der Kreaturen an Jim Hensons Creature Shop übertragen worden sei. Ob die Verantwortlichen mit den bisherigen Ergebnissen unzufrieden gewesen seien oder sich vom neuen Team bessere Resultate versprächen, wisse er nicht. Ein solcher Wechsel könne allerdings erhebliche zusätzliche Vorbereitungen erfordern. „Sie müssen die Entwürfe anfertigen, die Prototypen bauen, die Tests durchführen und das Puppenspiel entwickeln“, erklärte Galligan. Auch die Bedienung der mechanischen Puppen müsse anschließend eingeübt werden.

Der Schauspieler berichtete außerdem, dass die Dreharbeiten ursprünglich am 10. August 2026 beginnen sollten. Wäre dieser Zeitplan eingehalten worden, hätten die Hauptdreharbeiten seiner Einschätzung nach inzwischen abgeschlossen sein müssen. Trotz der Verzögerung unterstützt Galligan die Entscheidung, sich für die Fortsetzung mehr Zeit zu nehmen. „Sie wollen es richtig machen. Sie wollen den Film so perfekt machen, wie es nur irgendwie möglich ist“, sagte er. Sollte das bedeuten, dass die Fans ein weiteres Jahr warten müssten, sei das aus seiner Sicht vertretbar.

Columbus, der das Drehbuch zum ersten ‚Gremlins‘-Film schrieb, übernimmt beim dritten Teil Regie und Produktion. Auch Steven Spielberg, der bereits an den ersten beiden Filmen als ausführender Produzent beteiligt war, kehrt in dieser Funktion zurück.

Der von Joe Dante inszenierte Originalfilm aus dem Jahr 1984 erzählt die Geschichte von Billy, der zu Weihnachten das geheimnisvolle Wesen Gizmo geschenkt bekommt. Als die Regeln für dessen Pflege missachtet werden, entstehen gefährliche Gremlins, die in der Kleinstadt Kingston Falls Chaos anrichten. Der Kinoerfolg führte 1990 zur Fortsetzung ‚Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster‘, in der die Kreaturen einen New Yorker Wolkenkratzer unsicher machen. Ob Galligan erneut als Billy zu sehen sein wird, hat Warner Bros. bislang nicht bestätigt. Auch zur Handlung und weiteren Besetzung von ‚Gremlins 3‘ gibt es noch keine offiziellen Einzelheiten. Der Film soll am 6. Oktober 2028 in die Kinos kommen.