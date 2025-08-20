Film Zack Snyder: Beginn der ‚The Last Photograph‘-Dreharbeiten

Zack Snyder - May 2021 - Getty Images - Army of the Dead Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 09:00 Uhr

Der Filmemacher soll kurz vor dem Beginn der Arbeit an dem Film stehen.

Zack Snyder soll kurz vor dem Beginn der Arbeit an ‚The Last Photograph‘ stehen.

Im neuen Film des ‚Batman v Superman‘-Regisseurs spielen Stuart Martin und Fra Free die Hauptrollen, mit denen Snyder bereits an seinem jüngsten Science-Fiction-Franchise ‚Rebel Moon‘ gearbeitet hatte.

Die Produktion des neuen Projekts soll noch in diesem Monat anfangen. Der lang erwartete Film soll Berichten des ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge bis November in Island, Kolumbien und Los Angeles gedreht werden. Snyder verkündete in einem Statement: „Die Idee, die Kamera in die Hand zu nehmen und einfach auf intime Weise einen Film zu drehen, das gefällt mir sehr. ‚The Last Photograph‘ ist eine Meditation über Leben und Tod, die einige der Prüfungen verkörpert, die ich in meinem eigenen Leben erlebte, und die Erforschung dieser Ideen durch die Bildgestaltung.“ Zack wird das Projekt nach Kurt Johnstads Drehbuch leiten, der Film handelt von einem ehemaligen DEA-Agenten, der in die Berge Südamerikas zurückkehrt, um dort nach seiner vermissten Nichte und seinem Neffen zu suchen, deren Eltern, Diplomaten, ermordet wurden.