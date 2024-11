König Charles' Nichte Zara Tindall genießt seltenes Blitzlicht-Date mit Ehemann Mike

Des einen Clutch ist des anderen Rugbyball: Zara und Mike Tindall hatten sichtlich Spaß an ihrem seltenen Red-Carpet-Auftritt. (stk/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 11:40 Uhr

Zara und Mike Tindall haben gemeinsam eine Preisverleihung in London besucht. Ihren seltenen Red-Carpet-Auftritt garnierte das Paar mit einem ungewöhnlichen Accessoire.

Wenn Mike Tindall (46) nicht gerade bei der britischen Ausgabe des Dschungelcamps mitwirkt oder eine bedeutsame royale Veranstaltung stattfindet, stehen er und seine Ehefrau Zara Tindall (43) in aller Regel nicht im Rampenlicht. Am vergangenen Montag (25. November) hatten die Tochter von Prinzessin Anne (74) und der ehemalige Rugbyspieler aber doch ein Date im Blitzlicht: Gemeinsam wohnten sie der Vergabe der diesjährigen Beauty Awards in London bei und bewiesen elegantes Stilbewusstsein im Doppelpack.

Die Nichte von König Charles III. (76) hatte sich für den seltenen Pärchenauftritt auf dem roten Teppich in ein schwarzes Midikleid mit durchsichtigem Schulter- und Beinbereich aus Spitze und floralen Mustern entschieden. Laut der Seite "GB News" handelt es sich dabei um eine rund 420 britische Pfund (etwa 500 Euro) teure Kreation der Marke Self Portrait.

Posieren mit Rugbyball

Ein Hingucker war auch Mike Tindall: Der breitgebaute Ex-Sportler hatte sich ein figurbetonendes, burgunderrotes Sakko aus Samt übergeworfen, der Rest seines Outfits war ebenfalls gänzlich in Schwarz gehalten. Eine kleine Hommage an seine einstigen Tage als Sportprofi gab es per ungewöhnlichem Accessoire ebenfalls: Auf einigen der Aufnahmen vom Event posierte er freudestrahlend mit einem Rugbyball.

Bei einem Großteil der anderen Promigäste des Abends handelte es sich um britische Reality-TV-Sternchen und Influencer. Die Beauty Awards wurden in diesem Jahr von der US-amerikanischen Radiomoderatorin Michelle Visage (56) präsentiert. Bei der jährlich stattfindenden Preisverleihung werden Beauty-Produkte ausgezeichnet, die "den Markt um etwas Einzigartiges, Bahnbrechendes oder Innovatives bereichert haben", wie es auf der offiziellen Homepage der Veranstaltung heißt. Die Gala am vergangenen Montag war die nunmehr 23. Ausgabe der britischen Beauty Awards.