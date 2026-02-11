Musik Zayn Malik ‚total begeistert‘, dass Fans sich nach seinem One-Direction-Ausstieg noch für ihn interessieren

Zayn Malik ist „total begeistert“, dass sich die Menschen nach seinem Ausstieg bei One Direction weiterhin für ihn interessieren.

Der 33-jährige Sänger verließ 2015 seine Bandkollegen Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und den verstorbenen Liam Payne, um eine Solokarriere zu starten. Während er sich nun auf die Veröffentlichung seines fünften Soloalbums ‚Konnakol‘ vorbereitet, gab Zayn zu, überrascht zu sein, überhaupt die Chance bekommen zu haben, vier Alben zu veröffentlichen. Auf die Frage, was ihn am meisten überrascht habe, sagte Zayn im ‚Billboard‘-Podcast ‚Call Her Daddy‘: „Ehrlich gesagt, dass es die Leute immer noch interessiert. Fünf Soloalben inzwischen – ich war schon total begeistert, dass ich nach dem Ausstieg aus der Band überhaupt das erste machen durfte und dass es die Leute zu interessieren schien. Ich bin wirklich stolz auf die Entwicklung und darauf, wie ich mich durch meine Musik selbst besser verstanden habe.“ ‚Konnakol‘ soll am 17. April 2026 erscheinen und umfasst 15 Songs. Nach der Ankündigung veröffentlichte Zayn bereits die Leadsingle ‚Die for Me‘.

Der ‚Believe Me‘-Interpret – der pakistanische Wurzeln hat und von muslimischen Eltern erzogen wurde – sagte, er hoffe, dass Fans durch sein neues Werk „mehr Einblick in vielleicht [seine] Kultur und Herkunft“ bekommen. Er bezeichnete es als sein „bislang kulturell am stärksten inspiriertes Projekt“. Zayn erklärte zudem, ‚Konnakol‘ bedeute „die Kunst, mit der eigenen Stimme perkussive Klänge zu erzeugen“, und deutete an, dass das Album von südindischer karnatischer Musik inspiriert sei, die mit Pop und R’n’B verschmelze.

Parallel zum Album kündigte Zayn eine ‚Konnakol‘-Arenatour durch Großbritannien sowie Nord- und Südamerika mit insgesamt 31 Konzerten an. Im vergangenen Monat gewährte Zayn seinen Fans während seiner Las-Vegas-Residency einen ersten Einblick in seine neue Musik. Laut ‚Variety‘ hatte sein erster unveröffentlichter Song eine „sanfte Energie“ und enthielt einen Refrain, der an die R’n’B-Einflüsse erinnerte, die bereits sein Debüt-Soloalbum ‚Mind of Mine‘ prägten. Kurz darauf versetzte Zayn langjährige Fans in Ekstase, als er ‚She‘ performte – einen weniger bekannten Song von ‚Mind of Mine‘, der zuvor noch nie live gespielt worden war und zu einer der meistdiskutierten Überraschungen des Abends wurde. Im Laufe der Show stellte Zayn mehrere Tracks seines kommenden Albums vor, darunter ‚Used to the Blues‘ und ‚Fatal‘. In Letzterem integrierte der Sänger Urdu-Lyrics als kraftvolle Hommage an sein südasiatisches Erbe. Außerdem performte er seine emotional aufgeladene neue Single ‚Die for Me‘.