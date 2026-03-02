Stars Zendaya soll Tom Holland heimlich geheiratet haben

Der langjährige Stylist der Schauspielerin enthüllt, das Paar habe sich das Jawort gegeben.

Zendaya hat Tom Holland heimlich geheiratet – zumindest laut ihrem Stylisten Law Roach.

Die 29-jährige Schauspielerin ist seit Ende 2024 mit ihrem ‚Spider-Man: Homecoming‘-Co-Star Tom verlobt. Nun heißt es, das Paar habe sich fernab der Kameras im kleinen Kreis das Jawort gegeben. Law ließ die Bombe auf dem roten Teppich der Actor Awards in Los Angeles am Sonntagabend (1. März) platzen. Gegenüber ‚Access Hollywood‘ behauptete er: „Die Hochzeit hat schon stattgefunden. Ihr habt sie verpasst.“

Auf die Nachfrage, ob das „wirklich wahr“ sei, antwortete Law: „Es ist absolut wahr!“ Eine offizielle Bestätigung der Vertreter des Paares steht noch aus. Beide Stars legen großen Wert darauf, ihre Beziehung aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Erste Dating-Gerüchte um Zendaya und Tom kamen 2016 auf. Öffentlich bestätigt wurde die Beziehung jedoch erst 2021, als sie beim Küssen fotografiert wurden.

Im September 2025 bestätigten sie ihre Verlobung, als der ‚Die Odyssee‘-Darsteller Zendaya bei einer Panel-Veranstaltung als seine „Verlobte“ bezeichnete. Tom betonte zuvor, dass sie ihre Beziehung bewusst privat halten wollen, da sie „nichts mit“ ihren Schauspielkarrieren zu tun habe. „Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich beschützen, und wir möchten sie so heilig wie möglich bewahren“, betonte er im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘. „Wir glauben nicht, dass wir irgendwem etwas schulden. Es ist unser Ding, und es hat nichts mit unseren Karrieren zu tun.“

Zendaya äußerte sich in einem Interview mit ‚GQ‘ ähnlich und bezeichnete ihre Beziehung als „heilig“. Die ‚Euphoria‘-Darstellerin erläuterte: „Das Gefühl, das wir beide teilen, ist einfach: Wenn man jemanden wirklich liebt und sich um ihn sorgt, dann wünscht man sich, dass bestimmte Momente oder Dinge nur einem selbst gehören.“