Film Kevin Feige: ‚Spider-Man: Brand New Day‘ wird Tom Holland zum ‚richtigen Spider-Man‘ machen Kevin Feige hat angedeutet, dass ‚Spider-Man: Brand New Day‘ Tom Holland zum „richtigen Spider-Man“ machen wird. Der 29-jährige Schauspieler wird im kommenden Marvel-Blockbuster erneut als spinnennetzschwingender Superheld auftreten. Der Chef der Marvel Studios erklärte nun, dass Hollands Spinnenmann in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ erstmals ein vollständig ausgereifter Superheld sein werde. In einem Roundtable-Interview zu ‚The […]