Nach Tod ihrer Mutter Ziehen Nicole Kidman und Keith Urban zurück in ihre Heimat Australien?

Nicole Kidman und Keith Urban denken angeblich darüber nach, den USA den Rücken zu kehren. (dam/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 21:30 Uhr

Vor wenigen Monaten verlor Nicole Kidman ihre Mutter Janelle Ann. Der Schicksalsschlag könnte die Schauspielerin dazu bewegen, zurück in ihre Heimat Australien zu ziehen.

Das australische Paar Nicole Kidman (57) und Keith Urban (57) ist seit Jahren in Amerika sesshaft. Das könnte sich aber bald ändern, wie eine anonyme Quelle laut "Daily Mail" andeutet. Grund dafür sei der tragische Verlust, den die Schauspielerin im vergangenen September erleiden musste: Kidmans Mutter Janelle Ann (1940-2024) war im Alter von 84 Jahren verstorben. Nach der Beerdigung in Sydney soll die Schauspielerin nun überlegen, dauerhaft in ihre Heimat zurückzuziehen.

Freunde sorgen sich um sie

Nach dem Tod ihrer Mutter soll sich Kidman in die Arbeit gestürzt haben: Sie jettete durch Amerika, um ihre neuesten Filme zu promoten und ein weiteres Projekt zu drehen. Ihre Angehörigen befürchten deswegen angeblich, dass sich Kidman übernimmt. "Die große Sorge, die alle umtreibt, ist: Wie viel mehr kann sie noch ertragen?", so der Insider.

Urban habe ebenfalls viel zu tun, heißt es. Der 57-Jährige ziehe es nun angeblich in Erwägung, sich nach einer zehntägigen Konzertreihe im Februar zurückzuziehen, um mehr Zeit mit Kidman zu verbringen.

"Mein Herz ist gebrochen"

Kidman war anlässlich der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig zugegen, wo sie den Preis für die beste Schauspielerin entgegennehmen sollte. In der italienischen Stadt erfuhr sie vom Tod ihrer Mutter. Die Preisverleihung sagte Kidman kurzerhand ab. "Mein Herz ist gebrochen. […] Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie. Aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich angeleitet, und sie hat mich gemacht", ließ Kidman über die niederländische Regisseurin Halina Reijn (49) in einem Statement verkünden.

Wenig später meldete sich Kidman auf ihrem Instagram-Account zu Wort und bedankte sich für die Anteilnahme ihrer Fans. "Meine Schwester und ich möchten euch zusammen mit unserer Familie für die große Liebe und Freundlichkeit danken, die wir diese Woche gespürt haben. Jede Nachricht, die wir von denen erhalten haben, die unsere Mutter geliebt und bewundert haben, hat uns mehr bedeutet, als wir jemals in Worte fassen können. Unsere ganze Familie dankt euch dafür, dass ihr unsere Privatsphäre respektiert, während wir uns umeinander kümmern", so Kidman unter einer Reihe von Bildern.