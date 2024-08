Stars Zoë Kravitz: Big Little Lies’-Rückkehr ist offen

Zoe Kravitz - The Batman UK Screening - 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 08:00 Uhr

Zoë Kravitz „wartet ab“, ob sie in einer dritten Staffel von ‚Big Little Lies’ zu sehen sein wird.

Die 35-jährige ‘The Batman’-Darstellerin spielt Bonnie Carlson in dem HBO-Hit und hat nach der Regie ihres kürzlich erschienenen ersten Films ‘Blink Twice’zugegeben, dass sie nicht weiß, ob eine Rückkehr zur Serie ihr nächstes Projekt sein wird. Sie erzählte ‘People’: „Ich warte, wie jeder andere auch, auf die dritte Staffel, die es geben wird… ich warte am Telefon und warte darauf, dass das Drehbuch fertig wird.“ Zoë fügte hinzu, dass sie „nichts“ über die dritte Staffel wisse, aber „aufgeregt wäre, sie zu machen“. Und auf die Frage, wie sie sich die Geschichte ihrer Figur Bonnie vorstellt, sagte die Schauspielerin:„Gute Frage. Ich denke, Bonnie ist geschieden – das ist gut für sie.“

Kravitz hat ihren neuen Film ‚Blink Twice‘ mitgeschrieben und ihr Partner Channing Tatum (44) spielt darin die Hauptrolle als Slater King – ein Tech-Milliardär, der versucht, sein Image aufzupolieren, nachdem er des Fehlverhaltens beschuldigt wurde. Der Star sagte über seine Liebe zu Channing während der Dreharbeiten: „Kunst ist unsere Liebessprache. Ich glaube, das ist es, was wir lieben, und wir lieben es, darüber zu reden, es zu erleben und uns gegenseitig zu unterstützen.“ Auf die Frage, ob sie gerne wieder mit Channing zusammenarbeiten würde, fügte sie hinzu: „Ich hoffe es.“