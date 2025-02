Musik Zu hohe Ansprüche? White Stripes-Star Jack White wettert gegen Musikfans

Jack White - Glastonbury 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2025, 11:00 Uhr

Der Musiker lässt kein gutes Haar an Fans aus, die eine möglichst lange Show fordern.

Jack White ist der Meinung, dass einige Musikfans eine Anspruchshaltung entwickelt haben.

Der White Stripes-Star hat sich in den sozialen Medien über die aktuelle Situation in der Musikindustrie geäußert und klagt, dass die hohen Ticketpreise für Konzerte die Erwartungen der Fans verzerrt haben.

Auf Instagram schreibt der 49-Jährige, dass er viel Gerede darüber gehört habe, „wie lange unsere Sets auf der Bühne ’sein sollen'“. Damit ist er allerdings überhaupt nicht einverstanden. „Als ob die Länge einer Show bestimmt, wie ‚gut‘ sie ist. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute gerne sagen: ‚So und so haben gestern Abend drei Stunden lang gespielt‘ und am nächsten Tag damit prahlen“, fügt Jack hinzu.

Seine Aussage untermauert er mit einer klaren Ansage: „Ich lasse unsere Fans jetzt wissen, dass ich nicht die Absicht habe, euch in diesem Zusammenhang zu ‚beeindrucken.'“

Der Sänger betont, dass einige der größten Musik-Acts aller Zeiten, darunter die Beatles, viel kürzere Sets gespielt hätten. „Die Beatles und die Ramones spielten 30-minütige Sets und wenn ich könnte, würde ich das in diesem Moment in meinem Leben als Künstler auch tun. Das ist eigentlich die Art von Show, die ich im Moment gerne spielen würde“, enthüllt er. „Aber es gibt dieses Gerede, dass der Ticketpreis die Leute zu einer Art extralanger Show ‚berechtigt‘, […] also überbrücke ich die Lücke.“

Trotzdem versichert Jack seinen Fans, dass er bei jeder Show sein Bestes gibt. „Ob es nun 20 Minuten oder zwei Stunden sind, ich gebe dem Raum das, wozu der Raum mich auffordert, und das bedeutet nicht, dass es länger dauert, wenn die Leute lauter jubeln!“, stellt er klar.