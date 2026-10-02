Stars Zukunft von ‚Jimmy Kimmel Live!‘ ungewiss: Disney-Chefin spricht von ‚herausfordernder‘ Situation

Jimmy Kimmel - Getty - 2026 - Critics Choice Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 09:00 Uhr

Disney-Präsidentin Dana Walden hat sich zur Zukunft von 'Jimmy Kimmel Live!' geäußert.

Disney versucht, die Zukunft von ‚Jimmy Kimmel Live!‘ zu klären.

Dana Walden, Präsidentin und Chief Operating Officer des Unternehmens, hat sich zum Status der langjährigen Late-Night-Show von Jimmy Kimmel geäußert. Der aktuelle Vertrag läuft im Mai 2027 aus. In der Sendung ‚Screentime‘ von Bloomberg sagte Walden: „Late Night ist ein sehr herausfordernder Sendeplatz. Das soll nicht heißen, dass Jimmy keine hervorragende Arbeit leistet und seine Einschaltquoten nicht steigen. Aber sie steigen im Verhältnis zu einem kleineren Publikum, das Late Night im klassischen Fernsehen verfolgt.“

Die Disney-Managerin räumte ein, dass der YouTube-Kanal von ‚Jimmy Kimmel Live!‘ „Millionen Menschen“ erreicht, die Teile der Show „auf Abruf“ ansehen. Walden fügte jedoch hinzu: „Das ist keine besonders lukrative Möglichkeit für eine hochwertige Talkshow. Deshalb versuchen wir, das Geschäftsmodell zu verstehen und gleichzeitig eine enge Partnerschaft zu würdigen.“ Walden betonte, dass sie Kimmel „liebe“ und gut mit ihm befreundet sei. „Er steht mehreren Menschen bei Disney nahe. Und noch einmal: Wir versuchen, beides miteinander in Einklang zu bringen und herauszufinden, was sinnvoll ist“, erklärte sie. Nun gehe es auch darum, herauszufinden, was Kimmel wolle: „Was ist das Richtige, und was ist das Richtige für unser Unternehmen?“

‚Jimmy Kimmel Live!‘ läuft seit 2003. Im September vergangenen Jahres wurde die Sendung allerdings kurzzeitig abgesetzt, nachdem Kimmel sich nach dem Tod des rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk geäußert hatte. Die Show kehrte wenige Tage später zurück. Der Vorfall und die Absetzung von Stephen Colberts ‚The Late Show‘ haben jedoch dazu geführt, dass Kimmel die Zukunft des Late-Night-Formats als „ein wenig entmutigend“ empfindet.

Bereits im Juni sagte er gegenüber ‚Vulture‘: „Es schauen heute mehr Menschen Late-Night-Fernsehen als jemals zuvor, wenn man sich die Zahl der Aufrufe ansieht, die meine Kollegen und ich jeden Tag online erzielen, und dazu unsere Einschaltquoten im klassischen Fernsehen addiert.“ Sein Fazit fiel entsprechend bitter aus: „Wir sterben nicht einfach eines natürlichen Todes. Wir werden vergiftet.“ Anfang dieses Monats wies der Disney-Sender ABC-Berichte zurück, wonach die Show im Mai 2027 nach 24 Staffeln enden soll, weil der Vertrag nicht verlängert werde. Ein Sprecher erklärte in einer Stellungnahme: „Diese Informationen sind unzutreffend. Jegliche Berichte über die Zukunft der Show sind zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation.“