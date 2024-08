Große Anteilnahme unter dem Beitrag Zum 27. Todestag: Charles Spencer erinnert an Prinzessin Diana

Heute vor 27 Jahren verlor Charles Spencer seine ältere Schwester Diana. (paf/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 18:47 Uhr

Zum 27. Todestag hat Charles Spencer an seine ältere Schwester Prinzessin Diana erinnert. In den Kommentaren äußerten zahlreiche Personen ihre Trauer.

Prinzessin Dianas (1961-1997) jüngerer Bruder Charles Spencer (60) hat an ihrem 27. Todestag an seine Schwester erinnert. Auf Instagram veröffentlichte der 9. Earl Spencer eine Sammlung an Zeitungsfotos von Diana in verschiedenen Lebensphasen. Am 31. August 1997 war die Prinzessin nach einem Autounfall im Alter von 36 Jahren verstorben.

Viele Personen trauern in der Kommentarspalte

Eines der drei Bilder zeigt die ehemalige Ehegattin von König Charles III. (75) als Baby bei ihrer Taufe, wie der abgeschnittene Zeitungsartikel preisgibt. Auf einem anderen Foto schiebt die Prinzessin von Wales ein auf Rollen stehendes Spielzeugpferd vor sich her. Während Charles Spencer die Bilder unkommentiert ließ, bekundeten Personen unter dem Beitrag ihre Anteilnahme. "Immer, immer und ewig geliebt. Sie wird von vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt schmerzlich vermisst", lautete ein Kommentar. "Sie ist und wird immer Englands wahre Königin sein", schrieb eine weitere Person.

Diana verunglückte 1997 in einem Auto mit ihrem Partner Dodi Al-Fayed (1955-1997) und ihrem Leibwächter in Paris. Der Mercedes prallte in einen Pfeiler des Tunnels an der Pont de l'Alma. Während der Fahrer und ihr Freund am Unglücksort verstarben, erlag Diana später im Krankenhaus ihren inneren Verletzungen. Ihr Leibwächter überlebte den Unfall als Einziger.

Wie das Branchenmagazin "Deadline" vor wenigen Tagen berichtete, soll Dianas Tod in der Dokumentation "Who Killed Diana?" ein weiteres Mal beleuchtet werden.