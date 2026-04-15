Stars Bill Kaulitz berichtet über seine wilde Party im Familienhotel

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz berichtet über seine wilde Party im Familienhotel.

Bill Kaulitz sorgt einmal mehr für Schlagzeilen: diesmal mit einer Partynacht, die so gar nicht zum Setting passen will.

Denn ausgerechnet in einem sonst eher ruhigen Familienhotel ließ es der Tokio-Hotel-Frontmann gemeinsam mit Bruder Tom und Bandkollegen ordentlich krachen. Ausgangspunkt der Eskapade war ein Auftritt beim Radio-Regenbogen-Award im Europa-Park in Rust. Nach der Preisverleihung zog sich die Band in ihr Hotel zurück, doch von Ruhe konnte keine Rede sein. Stattdessen entwickelte sich der Abend zu einer exzessiven Feier, über die Kaulitz später in seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ offen sprach.

„Das sah so asozial aus, wirklich“, beschrieb Bill rückblickend den Zustand des Hotelzimmers. Dabei blieb es nicht bei ein paar leeren Gläsern: Laut seinen Schilderungen türmten sich Alkoholflaschen auf dem Tisch, während sich Essensreste und verschüttete Saucen im Raum verteilten. Besonders drastisch fiel seine Beschreibung des Badezimmers aus. „Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem“, erzählte der Sänger, betonte jedoch gleichzeitig, dass er selbst nicht dafür verantwortlich gewesen sei.

Auch die übrigen Hotelgäste bekamen die Nacht zu spüren. Laute Musik, Geschrei und ausgelassene Stimmung sorgten offenbar für Beschwerden. „Wir haben natürlich die ganzen Kinder wach gehalten“, räumte Kaulitz ein. Sein Zwillingsbruder Tom brachte die Situation mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Im Familienhotel so richtig Rock’n’Roll.“

Dass solche Exzesse bei den Kaulitz-Brüdern keine Ausnahme sind, zeigt auch ihre Reality-Serie ‚Kaulitz Kaulitz‘, in der Partys und ausschweifende Nächte regelmäßig thematisiert werden. Bill selbst gibt offen zu, dass er es beim Feiern gerne übertreibt und dabei auch schon mal „zu schnell angezündet“ ist. Trotz der Kritik wirkt der Musiker wenig reumütig. Vielmehr scheint er die Nacht als typisches Beispiel seines Lebensstils zu sehen – irgendwo zwischen Rockstar-Attitüde und Reality-Entertainment. Ob die Party tatsächlich so eskalierte, ließ das Hotel selbst offen. Eine Sprecherin wollte die Schilderungen nicht bestätigen.