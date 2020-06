Cardi B zeigt ihre Naturhaare

Cardi B experimentiert oft mit ihren Haaren, hat diverse Perücken in allen sämtlichen Farben des Regenbogens. Auf Instagram zeigte sich die Rapperin nun in einem ganz seltenen Look, nämlich ganz natürlich.

Und wer hätte das Gedacht, Cardi B hat richtig lange Haare. Auf Instagram erklärt sie: „Ok Leute, das sind meine Haare wie sie sind. Das ist meine Haartextur. Meine Haare sind so, wenn ich sie trocken Föhne und zwei Tage später sieht es so aus.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cardi B (@iamcardib) am Jun 8, 2020 um 10:11 PDT

Total natürlich

Während sie ihren Followern ihre Haare erklärt trägt die 27-jährige einen weißen Bikini und zeigt sich außerdem komplett ungeschminkt. Weniger natürlich sind jedoch ihre Nägel, die sie laaang, spitz und knallgrün trägt.

Der natürliche Look hielt jedoch nur ein paar Stunden, denn schon wenig später zeigte Cardi wieder mit Make-Up und einer schwarzen Langhaar-Perücke. Schade, sie könnte sich ruhig öfter natürlich zeigen…

Übrigens, für ihre Tochter Kulture mischte Cardi eine selbstgemachte Haarmaske an, schließlich kann nicht früh genug mit so etwas anfangen!