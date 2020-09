23.09.2020 20:01 Uhr

Nadja Abd el Farrag: Wow, ihr Style wird immer jugendlicher

Nadja Abd el Farrag hat in letzter Zeit des Öfteren bewiesen, dass sie auch extrem stylisch sein kann. Auf Instagram hat sie nun einen neuen Look gezeigt.

Stylisch, stylischer, Naja Abd el Farrag (55). Nachdem sich die Beauty von ihren Perücken verabschiedet hat, hat sich wohl nicht nur auf Naddels Kopf, sondern auch in ihrem Kleiderschrank einiges getan. Auf ihren Social-Media-Kanälen hat sich die TV-Darstellerin gerade in einem überraschend lässigen Outfit gezeigt. „Heute verbringe ich den Tag mit einer Freundin aus Hamburg. Gerade sind wir in der Stadt einen Kaffee trinken gewesen und jetzt genießen wir das Wetter“, verkündete Nadja zu dem Post.

Naddel hat jede Menge Sexappeal

Dabei trug die Moderatorin eine angesagte Basecap sowie ein locker sitzendes Oberteil. Die enge Hose im Leder-Look verlieh dem Style darüber hinaus jede Menge Sexappeal. Ein Outfit, dass sich sehen lassen kann. Dieser Ansicht sind auch die Follower „Wow Nadja, Du hast dich echt gemacht“; schrieb zum Beispiel ein Fan.

Fans finden, dass sie immer jugendlicher wird

„Du wirst immer jugendlicher aber du siehst gut aus, wünsche euch einen schönen Mädelstag“, schrieb ein weiterer Anhänger. Die Auszeit mit ihrer Freundin hat sich Naddel jedenfalls verdient. In letzter Zeit hat die 55-Jährige nämlich fleißig geackert und sich hier und da an neuen Jobs versucht.

Mehr zum Thema:

Naddel startet durch

Demnach verdiente sich Nadja als Hausdame, Wellnessmasseurin, Model und neuerdings als Markenbotschafterin für den Jadebusen ihre Brötchen. Bei Naja Abd el Farrag hat sich also nicht nur optisch einiges getan. Von ihrem Image als „Bohlens Ex“ scheint sie sich aber endgültig gelöst zu haben.

Keine einfache Vergangenheit

Die beiden waren von 1989 bis 2001 ein Paar. Danach hat sie Dieter Bohlen für Verona Pooth (früher Feldbusch) fallen lassen. Damals erwischte sie ihre Erzrivalin Verona mit ihrem damaligen Ehemann in flagranti– und reichte daraufhin die Scheidung ein. Doch Nadja ist eine Kämpferin und sieht heute frischer denn je aus.