Die Top 100 Influencer (16): Riccardo Simonetti

Sonntag, 28. Juli 2019 17:42 Uhr

Fashionblogger Riccardo Simonetti inspiriert nicht nur als Modeikone, sondern wird auch als Paradiesvogel gefeiert. Der 26-Jährige ist Deutschlands erfolgreichster männlicher Fashion-Influencer und zeigt seinen 219 Tausend Followern täglich einen Teil seiner bunten Welt.

Von der Theaterbühne zur Selbstverwirklichung

Riccardo wurde 1993 in Bad Reichenhall geboren und stand schon als Teenager gerne vor der Kamera und spielte im Theater vor einem großen Publikum. Nachdem er für einige Fernsehsender und Modezeitschriften tätig war, entschloss er sich 2011 seinen eigenen Blog „The Fabulous life of Ricci“ zu gründen. Neben extravaganten Outfits präsentiert Riccardo Lifestyle-Inspirationen und gesellschaftskritische Themen auf seinem Onlinemagazin. Das Ziel des sympathischen Entertainers ist es, nicht nur die Menschen zu unterhalten, sondern auch jeden dazu zu motivieren, zu sich selbst zu stehen und den Mut zu haben, sich in all seinen Facetten zu zeigen.

Das gelingt Riccardo vorbildlich und prominente Damen wie Model und Designerin Sylvie Meis oder „Germany’s Next Topmodel“- Gewinnerin Stefanie Giesinger gehören zu seinen Fans und geben ihm herzlichen Support auf dem roten Teppich. Auch bei „Promi Shopping Queen“ hat Riccardo bereits teilgenommen und durfte sogar die Krone mit nach Hause nehmen. Während den Aufzeichnungen zur Sendung gewährte er einen kleinen Einblick in seinen Kleiderschrank und erklärte, dass er mit seinen schrillen Glitzer-Looks und bunten Farben seine Seele widerspiegeln möchte.

„Mein Recht zu Funkeln“

Es war für Riccardo nicht immer einfach, mit seiner unkonventionellen Vielseitigkeit akzeptiert zu werden. Doch heute schätzen ihn seine Fans genau dafür und er hat sich diesen Respekt und die Bewunderung zweifellos verdient. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Simonetti sein eigenes Buch mit dem Titel „Mein Recht zu Funkeln“ und produzierte außerdem zwei Dokumentationen über sich und sein Leben. Nicht nur seine Leserzahl begann zu wachsen, auch die Preise, die in seinem Wohnzimmer stehen, werden stetig mehr. Erst in diesem Jahr gewann der stylische Modeliebhaber den About You Award in der Kategorie „Idol of the Year“.

Kampf gegen Homophobie

Bei der Fashion Week ist Riccardo als Gast mindestens genau so gefragt wie Topmodel Shermine Shahrivar oder Moderatorin Viviane Geppert und darf sich mit der nationalen Prominenz die wenigen Plätze in der heiß begehrten Front-Row teilen. Simonettis Stil zeichnet sich durch schimmernde Pailletten, elegante Anzüge, coole Animalprints und seine langen gewellten Haare aus. Auf seinem Instagram-Account präsentiert er sich nicht nur mit anderen Fashionbloggern, sondern auch mit Superstar Lana del Rey oder „Victoria’s Secret Engel“ Lorena Rae. Dazwischen entdeckt man immer wieder Postings, mit denen er sich gegen die Homophobie einsetzt und auf aktuelle Konflikte in der Gesellschaft aufmerksam macht.

Quelle: instagram.com

Fazit:

Riccardo kann definitiv stolz auf das sein, was er geschafft hat. Neben seinem Erfolg in der Modebranche und dem ausgefallenen Trendgespür überzeugt er mit seiner sympathischen Persönlichkeit und beeindruckt mit seinem Mut zur Selbstverwirklichung. Er nutzt seinen Stand in der Öffentlichkeit nicht nur, um auf sich selbst aufmerksam zu machen, sondern setzt sich für wichtige gesellschaftskritische Themen ein. Uns hat Riccardo inspiriert und wir sind gespannt auf mehr!

Unsere Wertung:

Reichweite: Instagram 219 Tausend Facebook 15.928 (Stand: 27.07.19)

Mehrwert: 10 von 10 Punkten

Promi-Faktor: 9 von 10 Punkten

Unterhaltung: 9 von 10 Punkten

Zukunftsaussichten: 9 von 10 Punkten

Quelle: instagram.com