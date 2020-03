Grandios: Menowin, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben!

Die „Big Brother“-Zuschauer kommen heute in einen absolut exquisiten Genuss: Menowin so wie Gott in schuf! Der Sänger zog am Montagabend ins Blockhaus ein und sorgt heute für nackte Tatsachen. Ein Anblick für die Götter.

Im Januar kündigte Menowin Fröhlich bereits an, dass er gerne Abspecken möchte, auf Instagram erklärte er: „Ich werde ab Februar eine Reha antreten. Und zwar werde ich mich da voll auf mein Gewicht, meine Ernährung und meine Psyche konzentrieren. Alles stabilisieren, Kilos verlieren, viel Sport machen, Ernährung umstellen, denn ich habe dieses Jahr wirklich sehr viel vor.“

Passiert ist nicht viel! Anstatt in eine Reha, ging es für ihn jetzt zu „Big Brother“ – abgespeckt hat er nicht, wie aktuelle Bilder und die Waage beweisen. „Ich bin richtig fett geworden“, kommentiert Pfundskerl Menowin das Trauerspiel.

Stolze 128,8 Kilo muss die Waage ertragen, wenn der 32-jährige sich auf das Gerät wuchtet.

Astralkörper in der Wanne

Beim Abnehmen möchte jetzt „Big Brother“ helfen. Für jedes Kilo, das Fröhlich verliert, gibt es für sein Blockhaus-Team ein Kilo süße Leckereien. Denny nimmt sich Menowin sofort zur Brust: „Wir machen das schon, Dickie!“

Der Profi-Boxer bringt das Schwergewicht danach direkt mit einem ersten Workout an die körperlichen Grenzen. Zum Glück gibt es eine Badewanne im Blockhaus, in der Menowin jedes Kilo an seinem Körper regenerieren kann.

In der Badewanne genießt „Dickie“ Menowin die wohlverdiente Pause und reckt das Bäuchlein in die Luft. Beim Abrubbeln dürfen die Bewohner und Zuschauer dann nochmals einen Blick auf seinen Wohlfühlkörper erhaschen.

Wer diese Bilder auch in Bewegtform genießen will, sollte heute „Big Brother“ ab 19 Uhr bei SAT.1 einschalten!

Wie findest du Menowins Body? Ein süßer Teddybär, ich finde ihn einfach zum Anbeißen! Etwas abnehmen könnte er schon, aber er ist trotzdem sehr attraktiv. Huch, wollte er nicht abnehmen? Ist aber nicht viel passiert... Hilfe, diese Bilder werde ich wieder vergessen! Abstimmen Ein süßer Teddybär, ich finde ihn einfach zum Anbeißen! 0%, 0 votes Etwas abnehmen könnte er schon, aber er ist trotzdem sehr attraktiv. 0%, 0 votes Huch, wollte er nicht abnehmen? Ist aber nicht viel passiert... 0%, 0 votes Hilfe, diese Bilder werde ich wieder vergessen! 0%, 0 votes View questions