Instagram-Model wird tot aufgefunden!

Janae

01.09.2021 13:00 Uhr

Mercedes Morr war jung, schön und mit 2,6 Millionen Follower eine erfolgreiche Influencerin. Jetzt ist Janae Gagnier, wie sie mit richtigem Namen hieß tot. Ihre Fans können es nicht fassen und stehen immer noch unter Schock.

Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich, arbeitete als Instagram und OnlyFans-Model, hatte noch viele Träume. Doch die Möglichkeit sich diese zu erfüllen wurde der texanischen Influencerin Janae Gagnier (33) (Mercedes Morr) jetzt ganz plötzlich genommen. Im Alter von gerade Mal 33 Jahren wurde die brünette Schönheit tot aufgefunden.

Wurde sie ermordet?

Es ist Sonntag als die Polizei zwei Leichen in einem Haus in Texas vorfand. Bei einer davon handelte es sich um die Social-Media-Bekanntheit Janae Gagnier. Todesursache: Wahrscheinlich Mord. Der Verdächtige Kevin Alexander Accord soll sich nach der grausamen Tat selbst umgebracht haben. Nach den jetzigen Ermittlungen sollen sich der Tatverdächtige und das Opfer nicht persönlich gekannt haben.

Ihre Eltern bitten um Rücksicht

Wie konnte es zu so einem schrecklichen Geschehen kommen? Eine Frage die sich nicht nur ihre Community stellt. Auf dem Instagram-Account der Texanerin bitten ihre Eltern um Rücksicht. „Danke für alle Gebete und Anrufe in Bezug auf Mercedes. Ihre Eltern bitten dich, die Familie zu respektieren. Wir wissen, dass alle besorgt sind. Wir werden allen Bescheid geben, wenn alle Informationen bestätigt sind. Vielen Dank.“

Rapper drücken ihr Mitgefühl aus

Bekannte Rapper wie Bow Wow und Tory Lanez trauern öffentlich um die junge Influencerin. So postet Lanez ein Foto der 33-Jährigen mit den Worten: „Rest in Peace Queen.“ Unter ihren 2,6 Millionen Followern befanden sich auch Weltstars wie Cardi B und Megan Thee Stallion. Die „WAP“-Interpretin äußerte sich bereits in ihrer Instagram-Story zum Tod der Influencerin. Darin bezeichnete sie die Verstorbene als „Sweetheart“.

Fans trauern

Unter dem letzten Post der Web-Schönheit, welches sie einem beigen Jumpsuit der Marke „fashionova“ zeigte, bekunden Fans ihr Beileid. „Gott segne dich und deine Familie. Es tut mir leid, dass Mercedes jetzt im Himmel ruhen muss“, kommentierte ein User das Bild. Bleibt zu hoffen, dass die genauen Umstände ihres tragischen Tods so schnell wie möglich aufgeklärt werden – Damit ihre Angehörigen Frieden schließen und in Ruhe trauern können.