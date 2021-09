ABBA-Comeback-Album „Voyage“: Diese zwei neuen Songs sind uralt

ABBA-Comeback-Album "Voyage": Diese zwei neuen Songs sind uralt

05.09.2021 18:00 Uhr

Die Tracklist von "Voayage", dem erste Album von ABBA seit 1981, ist kein Geheimnis mehr, darunter sind auch zwei Songperlen, die ABBA unvollendet 1994 in einem Medley verwuschtelt haben: "Just A Notion" und "Free As A Bumblebee".

Die Liste der unveröffentlichten ABBA-Songs des unvergleichlichen Kreativduos Björn Ulvaeus und Benny Andersson ist allerdings deutlich länger. Die Fans und die, die es gewesen sind, dürfen sich auf zwei großartige Kompositionen freuen! Wir verraten mehr.

„Just A Notion“

„Just A Notion“ wurde bereits 1978 im Rahmen der Studiosessions für das sechste ABBA-Album „Voulez-Vous“ produziert und Kurzfrist dann doch noch durch den späteren Hit „Angeleyes“ ersetzt.

Randnotiz: Die Single hatte damals allerdings mit einem Problem zu kämpfen. Es gab bei der Auskopplung 1979 einen Song gleichen Namens der damals ebenso schwer angesagten Rock-Popband Roxy Music … Und ABBA hatten in den Charts das Nachsehen! „Angeleyes“ war in der bisherige vorliegenden Fassung auf dem Fragmente-Medley „ABBA Undeleted“ erstmals 1994 auf der 4er CD-Box „Thank You for the Music“ veröffentlicht worden.

„Just An Notion“ ist im Video unten ab Stelle 4:56 zu hören.

„Bumble Bee“

Auch „Bumble Bee“, in der Demoversion gesungen von Björn Ulvaeus, entstand während der Aufnahmen zu „Voulez-Vous“. Im Video zu hören ab Minute 15:00. Teile des Songs verwendeten Ulvaeus und Andersson übrigens 1984 in „I Know Him So Well“ – gesungen von Elaine Paige und Barbara Dickson aus dem Musical „Chess“ – Video hier:

„Voyage“ ist das neunte Studioalbum der schwedischen Gruppe das am 5. November 2021 erscheinen soll. Es ist das erste Album des Quartetts um

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad mit neuem Material seit 40 Jahren nach „The Visitors“ (1981).

Die Songs sollten ursprünglich mit einem von NBC und der BBC produziertes TV-Special promotet werden, in der alle vier Mitglieder zu sehen sind, aber an dessen Stelle tritt nun offenbar eine angekündigte Filmdokumentation.

Nach Verkündung des Albums am 2. September gab es innerhalb von zwei Tagen allein in Großbritannien schon 40.000 Vorbestellungen!

ABBA „Voyage“ Tracklist

1. „I Still Have Faith In You“

2. „When You Danced With Me“

3. „Little Things“

4. „Don’t Shut Me Down“

5. „Just A Notion“

6. „I Can Be That Woman“

7. „Keep an Eye on Dan“

8. „Bumblebee“

9. „No Doubt About It“

10. „Ode to Freedom“