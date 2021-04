Sarah Lombardi: Alles über ihr neues Album „Im Augenblick“

22.04.2021 13:07 Uhr

Sarah Lombardi veröffentlicht ihr neues und vor allem sehr persönliches Album „Im Augenblick“. Damit feiert die 28-Jährige ihr mittlerweile zehntes Jahr im deutschen Musik-Biz.

Am Freitag erscheint das neue Sarah Lombardi-Album. In zwölf Songs feiert das ehemalige DSDS-Sternchen die Liebe und das Leben, schlägt dabei aber auch nachdenklichere Töne an. „Im Augenblick“: Das ist Sarahs Bekenntnis zum Carpe diem auf dem Dancefloor – und noch viel mehr…

Sarah Lombardi: „Nur die Liebe zählt!“

Seit mittlerweile zehn Jahren gehört Sarah Lombardi zu den vielseitigsten und erfolgreichsten jungen Entertainerinnen im deutschsprachigen Raum. Millionen folgen ihr auf Instagram und YouTube. Erst im November begeisterte sie als Siegerin von Staffel 3 der ProSieben-Show „The Masked Singer“ die Fernsehnation.

Und überhaupt: Sarah Lombardi ist eine der ganz großen deutschen Popsängerinnen ihrer Generation. Genau das stellt sie nun mit ihrem neuen Album, das sie im Kölner Tinseltown Studio eingesungen hat, eindrucksvoll unter Beweis. Unter dem Titel „Im Augenblick“ hat die 28-Jährige zwölf Songs versammelt, die ihr und mit Sicherheit auch ihren Fans aus dem Herzen sprechen. Die Botschaft dieses Longplayers ist klar und umwerfend: Nur die Liebe zählt!

Damit haute sie selbst Florian Silbereisen vom Hocker!

Schon der Opener macht deutlich, wohin diese musikalische Reise geht: „Te Amo Mi Amor“. Diese erste Vorabsingle des Albums wurde in Florian Silbereisens ARD-Show „Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ mit der Trophäe für den Hit des Jahres ausgezeichnet.

Kein Wunder, denn mit diesem Feel-Good-Track feiert Sarah die Liebe, das Leben und den Sommer, indem sie positive Energie und pure Lebensfreude mit zeitgemäßen Latin-Rhythmen und Party-Feeling tanzbar auf den Punkt bringt – auch 2021 ein echter Sommerhit!

„Ich trage Flügel in Gedanken“

Doch Sarah kann auch anders. Besinnlich, nachdenklich und mit großer Ernsthaftigkeit widmet sie sich dem Lied „Flügel in Gedanken“. Im doppelten Wortsinn selbstbewusst, zelebriert sie das Stück als starken Mutmacher-Song, der von solide geerdeten Gitarren- und Klavierakkorden, von himmlisch schwebenden Synthesizer-Flächen und dynamischen Beats vorangetrieben wird. „Ich trage Flügel in Gedanken“, heißt es im Refrain. „Zeit, sie endlich aufzuspannen / Steige nach oben, will nicht landen / Weil ich mehr erreichen kann“.

Die Lust auf Partys, aufs Verliebtsein und die große Freiheit einerseits, aber auch die Fähigkeit, das eigene Handeln und Fühlen kritisch und zugleich poetisch zu hinterfragen und daraus positive Schlüsse zu ziehen – auf „Im Augenblick“ macht Sarah immer wieder deutlich, dass beides zu ihr gehört.

Eine Ode an die Fehler

Besonders mit dem Song „Ich“, den es als Abschluss-Track auch in einer Akustik-Version gibt, zeigt sie sich so offen und ehrlich wie nie zuvor. „Ich hab‘ nicht nur eins, ich hab‘ tausend Gesichter“, singt sie und gibt zu: „Ich weiß, ich bin nicht fehlerfrei / Ich werd‘ nie ohne Fehler sein.“ Dieses Stück vereint die Innigkeit einer tiefgründigen Ballade mit dem treibenden Synthi-Rhythmus eines mitreißenden Popsongs.

„Liebe ist etwas sehr Wichtiges und zugleich wahnsinnig Schönes – das gilt fürs Lieben und fürs Geliebt werden“, sagt Sarah. „Und all die unterschiedlichen Facetten dieses Gefühls wollte ich mit den Songs auf diesem Album einfangen und hörbar machen. Da geht’s mal ums Feiern aber auch um die emotionalen Momente. Mal ist alles ganz super und dann hast du wieder Selbstzweifel. All das gehört zusammen, all das macht mich aus. Und das geht bestimmt ganz vielen Menschen so. Genau diese ganze Palette der Gefühle kann man in meinen neuen Songs hören.“

Das ist die Tracklist von Sarah Lombardis „Im Augenblick“

1. Te Amo Mi Amor

2. Flügel in Gedanken

3. Love Is Love

4. Bailando Con Fuego

5. Ich

6. Verliebt

7. Roter Faden

8. Im freien Fall nach oben

9. Zoom

10. Alles auf Rot

11. Einen Anruf entfernt

12. Ich (Akustik-Version)